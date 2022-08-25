В Новосибирске появится новая современная рекреационная территория

С 23 по 27 августа в Новосибирске пройдет региональный финал Всероссийского Хакатона «Города». Молодые архитекторы и урбанисты со всей страны будут разрабатывать проект рекреационной территории у озера Жемчужина Сибири в мкрн. Стрижи в Новосибирске. Проект-победитель будет реализован регионом до 2026 года.

Хакатон «Города» – это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов.

«Хакатон «Города» шагает по стране! В Новосибирске стартует очная сессия, в результате которой регион обретет новое современное многофункциональное пространство около озера Жемчужина Сибири. Первые два проекта Хакатона уже завершились: были разработаны архитектурные решения для концепции комплексного развития 7 пилотных территорий Псковской области и принят проект благоустройства территории возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске. Очень интересно, как пройдет разработка и защита проектов в Новосибирске, желаем удачи всем участникам!» — говорит Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

На старте конкурса участвовало 448 архитектурных портфолио от студентов профильных вузов: МАРХИ, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, Самарского государственного технического университета, Юго-Западного государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Псковского государственного университета и др. Жюри отобрало 61 заявку для участия в региональных финалах, которые проходят с июня по ноябрь 2022 в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

В июне прошла первая очная сессия в Псковской области, а в начале августа — воркшоп в Ханты-Мансийске. 23 августа Хакатон «Города» стартует в Новосибирске: под руководством опытных кураторов-наставников молодые специалисты будут будут исследовать территорию, изучать пожелания местных жителей и разрабатывать свои проекты благоустройства рекреационной территории у озера Жемчужина Сибири в мкрн. Стрижи.

Куратором сессии выступают Александр Горохов (ведущий специалист Research and Design по благоустройству ПИК) и Елена Польская (основатель Архитектурно-художественной студии «Контур», г. Новосибирск).

Защита проектов состоится 27 августа и пройдет перед представителями региона: генеральным директором ООО ХК ГК «Стрижи» Игорем Белокобыльским, депутатом ЗС НСО Ильей Поляковым и др.

Проект команды-победителя получит поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на реализацию до 2026 года, а участники будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

Следующие очные сессии Хакатона «Города» состоятся во Владивостоке (Приморский край, 5 – 9 сентября 2022) и в Щиграх (Курская обл., 9 – 13 октября 2022).

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