В Новотроицке выбрали лучший проект благоустройства заброшенного кинотеатра «Сталь»

19 октября, в Новотроицке, состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение пяти дней его участники — молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны — разрабатывали концепции благоустройства заброшенного кинотеатра «Сталь». На защите команды представили два проекта, один из которых, под названием «Завод культур “Сталь”», был признан лучшим.
Над проектом работали:
- Андрей Мозговой (НГУАДИ, Новосибирск),
- Анастасия Герасименко (Санкт-Петербургский горный университет),
- Екатерина Серова (ННГАСУ, Нижний Новгород),
- Диана Пак (ННГАСУ, Нижний Новгород),
- Макар Голиков (АСА СамГТУ, кафедра архитектуры, Самара),
- Богдан Аристов (Новотроицкий строительный техникум).
По задумке победителей, здание должно стать местом притяжения для всех горожан, объединить культуру и контркультуру: «В проекте для нас культурой являются история здания с его функциями кинопоказов, проведения городских культурных мероприятий и модернистским обликом. Контркультура выражается в новой якорной функции — экстрим-парка, так как в Новотроицке активное сообщество самокатеров, BMX-велосипедистов, скейтеров и роллеров, у которых нет площадки в зимнее время. Скейт-парк, как якорная функция, обеспечит пространство постоянной группой пользователей, привлечет экстрим-сообщества из ближайших городов и станет еще одним поводом для туризма в Новотроицк», — утверждает один из авторов проекта Екатерина Серова.
Оценку работам давало жюри, в состав которого вошли представители администрации Оренбургской области: «В Оренбургской области, по поручению губернатора, реализуется план по устойчивому развитию экономики, который неразрывно связан с развитием городов и районов области. В Новотроицке мы также ставим в приоритет социальную инфраструктуру. Людям должно быть здесь комфортно работать и жить. На мой взгляд, участники хакатона отлично справились с задачей, предложив интересные решения, которые будут рассмотрены при реконструкции кинотеатра», — заявил на финале хакатона вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов.
Хакатон в Новотроицке реализуется по инициативе благотворительного фонда «Технология чуда» и Агентства развития Новотроицка. В этом году хакатоны прошли в Тюмени, Ставрополе и городе Енисейске Красноярского края.