В Новотроицке выбрали лучший проект благоустройства заброшенного кинотеатра «Сталь»

19 октября, в Новотроицке, состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение пяти дней его участники — молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны — разрабатывали концепции благоустройства заброшенного кинотеатра «Сталь». На защите команды представили два проекта, один из которых, под названием «Завод культур “Сталь”», был признан лучшим.

Над проектом работали:

Андрей Мозговой (НГУАДИ, Новосибирск),

Анастасия Герасименко (Санкт-Петербургский горный университет),

Екатерина Серова (ННГАСУ, Нижний Новгород),

Диана Пак (ННГАСУ, Нижний Новгород),

Макар Голиков (АСА СамГТУ, кафедра архитектуры, Самара),

Богдан Аристов (Новотроицкий строительный техникум).

По задумке победителей, здание должно стать местом притяжения для всех горожан, объединить культуру и контркультуру: «В проекте для нас культурой являются история здания с его функциями кинопоказов, проведения городских культурных мероприятий и модернистским обликом. Контркультура выражается в новой якорной функции — экстрим-парка, так как в Новотроицке активное сообщество самокатеров, BMX-велосипедистов, скейтеров и роллеров, у которых нет площадки в зимнее время. Скейт-парк, как якорная функция, обеспечит пространство постоянной группой пользователей, привлечет экстрим-сообщества из ближайших городов и станет еще одним поводом для туризма в Новотроицк», — утверждает один из авторов проекта Екатерина Серова.

Оценку работам давало жюри, в состав которого вошли представители администрации Оренбургской области: «В Оренбургской области, по поручению губернатора, реализуется план по устойчивому развитию экономики, который неразрывно связан с развитием городов и районов области. В Новотроицке мы также ставим в приоритет социальную инфраструктуру. Людям должно быть здесь комфортно работать и жить. На мой взгляд, участники хакатона отлично справились с задачей, предложив интересные решения, которые будут рассмотрены при реконструкции кинотеатра», — заявил на финале хакатона вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов.

Хакатон в Новотроицке реализуется по инициативе благотворительного фонда «Технология чуда» и Агентства развития Новотроицка. В этом году хакатоны прошли в Тюмени, Ставрополе и городе Енисейске Красноярского края.