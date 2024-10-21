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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Новотроицке выбрали лучший проект благоустройства заброшенного кинотеатра «Сталь»

editor
By editor
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хакатон города новотроицк

19 октября, в Новотроицке, состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение пяти дней его участники — молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны — разрабатывали концепции благоустройства заброшенного кинотеатра «Сталь». На защите команды представили два проекта, один из которых, под названием «Завод культур “Сталь”», был признан лучшим.

Над проектом работали:

  • Андрей Мозговой (НГУАДИ, Новосибирск),
  • Анастасия Герасименко (Санкт-Петербургский горный университет),
  • Екатерина Серова (ННГАСУ, Нижний Новгород),
  • Диана Пак (ННГАСУ, Нижний Новгород),
  • Макар Голиков (АСА СамГТУ, кафедра архитектуры, Самара),
  • Богдан Аристов (Новотроицкий строительный техникум).

По задумке победителей, здание должно стать местом притяжения для всех горожан, объединить культуру и контркультуру: «В проекте для нас культурой являются история здания с его функциями кинопоказов, проведения городских культурных мероприятий и модернистским обликом. Контркультура выражается в новой якорной функции — экстрим-парка, так как в Новотроицке активное сообщество самокатеров, BMX-велосипедистов, скейтеров и роллеров, у которых нет площадки в зимнее время. Скейт-парк, как якорная функция, обеспечит пространство постоянной группой пользователей, привлечет экстрим-сообщества из ближайших городов и станет еще одним поводом для туризма в Новотроицк», — утверждает один из авторов проекта Екатерина Серова.

Оценку работам давало жюри, в состав которого вошли представители администрации Оренбургской области: «В Оренбургской области, по поручению губернатора, реализуется план по устойчивому развитию экономики, который неразрывно связан с развитием городов и районов области. В Новотроицке мы также ставим в приоритет социальную инфраструктуру. Людям должно быть здесь комфортно работать и жить. На мой взгляд, участники хакатона отлично справились с задачей, предложив интересные решения, которые будут рассмотрены при реконструкции кинотеатра», — заявил на финале хакатона вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов.

Хакатон в Новотроицке реализуется по инициативе благотворительного фонда «Технология чуда» и Агентства развития Новотроицка. В этом году хакатоны прошли в Тюмени, Ставрополе и городе Енисейске Красноярского края.

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