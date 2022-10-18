В Общественной Палате пройдет VII Всероссийский конгресс онкопациентов

19-21 октября в Общественной Палате России (г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1) состоится VII Всероссийский конгресс онкопациентов.

В мероприятии принимают участие директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Валерьевна Каракулина, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Галина Николаевна Карелова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Владимировна Самойлова, заместитель председателя ФОМС Ольга Владимировна Царева, главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Дмитриевич Каприн, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава, директор федерального государственного бюджетного учреждения НМИЦ оториноларингологии ФМБА Николай Аркадьевич Дайхес, представители Государственной Думы, известные общественные деятели, ведущие врачи и, конечно, пациенты.

«Это будет уже седьмой конгресс онкопациентов, за плечами большой опыт, но каждый год приносит новые вызовы в плане экономических, социальных и научных изменений. В свете последних геополитических событий мы увидели угрозу национальной безопасности с точки зрения лечения пациентов, особенно онкологических. По-новому зазвучала тема импортозамещения. Поэтому в рамках конгресса мы проведем несколько мероприятий, в том числе международный круглый стол, где будем говорить о клинических исследованиях, доступе пациентов к новейшим препаратам и инновациям в целом», – рассказала Ирина Валерьевна Боровова, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент Всероссийской организации помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

По ее словам, Всероссийский конгресс онкопациентов – это площадка, на которой формируется качественная резолюция. Документ, по которому федеральные органы исполнительной и законодательной власти совместно с медицинскими и общественными организациями будут работать в течение следующего года с целью развития онкологической службы, повышения качества оказания медицинской помощи и улучшения качества жизни пациентов.

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