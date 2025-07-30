В очном этапе Всероссийского Хакатона «Города» примут участие 65 молодых урбанистов

Завершился отборочный этап Всероссийского урбанистического Хакатона «Города». По итогам конкурса портфолио экспертным жюри из более 400 участников отобраны 65 молодых специалистов с наиболее сильными заявками и мотивационными письмами. В рамках очного этапа им предстоит разработать в проектных командах концепции благоустройства городских объектов, которые играют ключевую роль в креативной специализации четырех российских городов.

10 конкурсантов отправятся в Ивановскую область, чтобы предложить проект благоустройства улицы Советской в историческом районе Юрьевца – одного из старейших городов России. Еще 10 участников поработают над архитектурной концепцией Центра креативных индустрий в Альметьевске (Республика Татарстан). Свое концептуальное видение «Города Талантов» в Кемерово получат возможность представить 30 участников. Здесь команды будут мультидисциплинарными: в них войдут не только архитекторы, но и гастрономисты, биологи, ландшафтные дизайнеры, продюсеры, экономисты, инженеры. 15 молодых архитекторов покажут свои навыки в планировании центрального туристического маршрута в старинном купеческом городе Курганской области – Шадринске. Одна из трех команд, которые будут работать в Шадринске, полностью собрана из местных ребят: сразу пять заявок архитекторов из Курганской области получили высокие оценки экспертов.

«Мы приступаем к самому интересному этапу хакатона: работе в городах и с конкретными объектами, которые обладают своей историей, характером и определенной ролью в креативной экономической специализации городов-участников. Впереди – творческие поиски, вдохновляющие дискуссии и смелые эксперименты. Мы задаемся не только вопросом, что такое чувство прекрасного, но и что такое чувство прекрасного будущего? Каким его видят молодые урбанисты в 2025 году? Увидим совсем скоро», – отметил Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города».

Экспертами и модераторами конкурса станут 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; CM International; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС.

По итогам отборочного тура нового сезона Хакатона «Города» кураторы отметили рост качества портфолио и количества реализованных проектов, высокую мотивированность участников, а также растущее значение хакатона как ведущей образовательной площадки в сфере городского развития.

«Хакатон стал известным форматом в сфере благоустройства и развития территорий. Очень много ребят, которые уже имеют опыт в качественных проектах. Такие люди ищут новые вызовы и находят их на таких площадках. Увидели много работ с ИИ в портфолио. Это говорит о том, что ИИ проникает в архитектуру очень активно, эпоха меняется, подходы меняются», – считает Александр Горохов, архитектор, исследователь, предприниматель, мультидисциплинарный специалист, руководитель генплана и благоустройства ООО Модуль ЧД/ Урбанбаза. Александр будет куратором хакатона в Кемерово.

Анастасия Маркина из Бюро Апрель выступит куратором хакатона в Юрьевце. Работа в экспертном совете Хакатона «Города», как призналась Анастасия, подарила ей несколько профессиональных открытий.

«Для меня настоящим открытием стали студенты новосибирского университета НГУАДИ. Очень свежие, творческие работы. Еще одно открытие – творческая активность ребят. Удивляешься, когда видишь, что человек учится только на втором курсе, а в портфолио, помимо учебных работ, есть уже какие-то личные поиски, воркшопы, реализованные маленькие объекты», – поделилась Анастасия Маркина.

Согласен с коллегой и Евгений Новосадюк из Студии 44, куратор проектов в Альметьевске:

«Хакатон дал возможность наглядно увидеть разницу в подходе архитектурных школ, потому что география участников охватывает практически всю страну. Приятно видеть заинтересованность участников воркшопа, очень много интересных портфолио».

Участие в хакатоне – отличный старт профессиональной карьеры, уверен основатель АБ АРХОФИС Антон Кабаков.

«Порадовало, что очень много ребят, которые уже где-то нам попадались, неоднократно участвуют в подобных мероприятиях, конкурсах, хакатонах. Их портфолио, конечно, отличаются качеством. Можно посоветовать ребятам, которые не прошли в этом году, не опускать руки и участвовать дальше, смотреть, какие портфолио проходят, подтягивать свой уровень», – отметил эксперт.

На участие во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города» 2025 поступило свыше 400 заявок из 52 регионов России – заявочная кампания нового сезона главного урбанистического проекта стала самой активной за шесть лет проведения. Впервые в этом году поступили заявки из-за рубежа, в частности, из Израиля. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых. Расширился и спектр специальностей участников. В новом сезоне хакатона участвуют не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но специалисты смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры.

Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

Хакатон «Города» – крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс проводится в седьмой раз. За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны. Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».