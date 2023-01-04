В онлайн-кинотеатре PREMIER выходит шпионский триллер

10 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера сериала телеканала НТВ «Русские», который выйдет по модели catch forward (показ до эфира). После сериал будет показан на телеканале. В основу сценария легла книга российской разведчицы-нелегала, полковника Службы внешней разведки Российской Федерации Елены Вавиловой в соавторстве с Андреем Бронниковым.

В центре сюжета – Вера Свиблова и Антон Вязин, сотрудники российской службы внешней разведки. Они много лет живут в Вашингтоне под именами Кэтрин и Жорж Готье и им необходимо выяснить детали секретного плана США и предотвратить экономический крах России. Главные роли в картине исполнили Пётр Рыков и Екатерина Молоховская.

2003 год. Кэтрин (Екатерина Молоховская) и Жорж Готье (Пётр Рыков) много лет живут в Вашингтоне, ежедневно ходят на работу – Жорж преподает в университете Джортауна, а Кэтрин работает в своей фотостудии. Всё как у всех: спокойно, прилично, интеллигентно. И никто – ни соседи, ни их собственные дети, не подозревают, что настоящие имена Готье – Вера Свиблова и Антон Вязин. Они – сотрудники Службы внешней разведки Российской Федерации. В это же время наша контрразведка выясняет, что США привели в действие секретный план «Зона влияния», цель которого – захват контроля над экономикой России. Супругам Готье, уникальным специалистам СВР, предстоит выяснить детали плана и предотвратить экономический крах России.

Режиссером проекта стал Денис Нейманд, продюсируют проект Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Тимур Вайнштейн, Софья Митрофанова, Макар Кожухов. В ролях: Пётр Рыков, Екатерина Молоховская, Владимир Литвинов, Александр Самойленко, Антон Батырев, Мария Шумакова, Елена Карпова, Игорь Ботвин, Денис Елеонский, Кристина Куца, Роман Агеев, Сергей Ионкин, Данил Воропаев, Всеволод Клеменок, Мирон Проворов, Александр Белоусов, Руслан Бальбуциев, Максим Меркулов, Юлия Кудояр, Илья Шакунов, Елизавета Мартинес и другие.

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