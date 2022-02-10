В память о народном артисте РСФСР Сергее Юрском в РГИСИ пройдет показ фильма

10 февраля 2022 года в 18:00 на официальной странице Российского государственного института сценических искусств ВКонтакте пройдет показ документального фильма «Судьба “Онегина”» доцента кафедры режиссуры телевидения Натальи Серовой.

Показ приурочен к двум датам – Дню памяти А.С. Пушкина и годовщине смерти народного артиста РСФСР, выпускника ЛГИТМиК (ныне РГИСИ) Сергея Юрского, ушедшего из жизни два года назад (8 февраля 2019 года).

В центре фильма – Сергей Юрский, чья творческая судьба прошла под знаком пушкинского романа. Моноспектакль по «Евгению Онегину» актер играл более 30-ти лет.

Театральный критик Наталья Крымова писала о нем в этой роли: «Юрский выходит на сцену сам собой — без грима, без театрального костюма. И все-таки это уже роль. Не просто Юрский и не Юрский в роли Пушкина, а некий сложный сплав — из Юрского, Пушкина и нас с вами. Некий третий человек, третий характер, живущий равно и в этой эпохе и в нашей, вобравший в себя мудрость создателя «Онегина» и наш сегодняшний опыт. – Юрский создает этот сложный триединый образ, от лица которого произносится монолог. Негодуя, недоумевая, сочувствуя, смеясь, он не столько рассказывает о событиях, сколько через эти события размышляет о жизни». (Журнал «Театр», № 6, 1996)

Разговор с Сергеем Юрским режиссер Наталья Серова провела в Пушкинском доме Российской академии наук – месте, где хранятся подлинные вещи великого русского поэта, его книги и черновики. Этот фильм – о работе Сергея Юрского с поэтическим материалом, параллелях в судьбах поэта и актера, и городе, с которым каждый из них неразрывно связан.

Начало показа 10 февраля в 18:00 в группе РГИСИ ВКонтакте.

Фильм будет доступен для просмотра в течение суток.

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