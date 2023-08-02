В парке «Фили» стартует восьмой фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки

2 августа в парке «Фили» стартует восьмой ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music – 2023. До конца месяца пройдет шесть концертов, посетить которые сможет любой желающий.





Август – традиционное время для Top Fili Music, главного музыкального фестиваля парка «Фили». Он длится в течение месяца и привлекает множество выдающихся музыкантов, играющих в жанрах поэтического рока, джаза, блюза и инструментальной музыки.

В рамках сложившейся традиции каждый сезон фестиваля имеет свой, именной хэштег. Он, как правило, созвучен с песней одного из участников фестиваля. В этом году официальным хэштегом Top Fili Music станет #КрутоТоТут – в честь одноименной песни известного рок-музыканта из Санкт-Петербурга Кирилла Комарова.

Основной площадкой проведения фестивальных мероприятий, как всегда, станет летний кинотеатр парка «Фили». Стартовый концерт состоится здесь 2 августа в 19:00. Зрителей ждут выступления двух известных авторов-исполнителей.

Первую гостью посетители парка давно любят и знают по многочисленным выступлениям на предыдущих фестивалях. Это непревзойденная Умка – она же Анна Герасимова, автор стихов и песен, лидер рок-группы «Умка и Броневик». Вторая гостья – Ольга Чикина – выступит в парке и на фестивале впервые. Но зрители, несомненно, оценят ее талант. Ольга – лауреат множества музыкальных конкурсов и фестивалей, играет на стыке жанров авторской песни, блюза и рока.

До конца августа в рамках фестиваля запланированы выступления гостей из Санкт-Петербурга Михаила Башакова и Кирилла Комарова, а также Павла Федосова, Дмитрия Малолетова, Алексея Кравченко, Юлии Теуниковой и ее группы «КоМПОзит» и других артистов.

Также любителей песен легендарной группы «Кино» ждет концерт Петра Погодаева. Он состоится 17 августа, вечер посвятят памяти Виктора Цоя. Завершится же праздник музыки гала-концертом «Филигрань – 2023», который пройдет 2 сентября на главной сцене парка.

Концерты фестиваля Top Fili Music будут проходить один-два раза в неделю, по средам и/или четвергам – расписание и анонсы по выступающим будут публиковаться на сайте и в социальных сетях парка «Фили». Вход на все мероприятия — бесплатный и свободный.

Фото предоставлено администрацией парка «Фили»

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