В Парке Горького возродили службу стюардов

В Парке Горького в летний период с организацией досуга и отдыха посетителям будут помогать стюарды – юноши и девушки, подкованные в истории парка и местоположении объектов на его территории. До 30 сентября в наиболее популярных местах парка – от Музеона до Воробьевых гор – команда в стильной униформе будет способствовать решению оперативных задач и консультировать посетителей по оптимальным маршрутам и интересным событиям в парке.

Другой не менее важной обязанностью стюардов станет предоставление досугового летнего инвентаря и инструктаж посетителей о правилах пользования. Так, на Ленинском пляже на Воробьевых горах и на террасе у Сухого фонтана в Музеоне стюарды будут выставлять лежаки, на Пушкинской набережной в районе «Купальщицы» и на Wi-fi террасе рядом с Андреевским мостом – кресла, а у памятника Максиму Горького и в Нескучном саду на склонах рядом с набережной – пуфы.

Парк Горького с момента своего открытия задает стандарты отдыха и на протяжении 95 лет остается любимым местом для прогулок у горожан. Традиция – отдыхать на свежем воздухе в центральном парке Москвы – появилась еще в 1930-е годы, с открытием «Городка однодневного отдыха». Программа обязательно включала в себя отдых в «солярии» – на специальных террасах. Ударники социалистического труда со своими семьями размещались в шезлонгах и принимали солнечные и воздушные ванны, а процесс загорания контролировался инструкторами.

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