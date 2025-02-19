РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Парке Горького впервые заметили редкую птицу

В Парке Горького впервые заметили редкую птицу

editor
By editor
22
птичка
Фото © пресс-служба Парка Горького

В преддверии Дня орнитолога специалисты центрального Парка Москвы встретили малых поганок.

Малые поганки – не грибы, а водоплавающие птицы. Внешне их можно принять за уточек, но они им совсем не родственники. На лапках у них не сплошная перепонка, а отдельная оторочка для каждого пальца. Латинское название поганок – Tachybaptus переводится, как быстро тонущая. Эти птицы отлично ныряют, глубоко и надолго исчезая с поверхности воды. Они ловят беспозвоночных, моллюсков и мальков рыб.

На широте Москвы малая поганка очень редка. В брачный период ведет себя скрытно и незаметно. Строит гнездо на воде в густых зарослях. А вот зимовать на незамерзающей реке для них вполне приемлемо.

Наиболее часто встречающиеся в Московской области представители поганок – большие поганки или чомги, поэтому встретить крохотных малых в парке для специалистов было приятным сюрпризом. Держатся птички на середине Москвы-реки под пешеходным Андреевским мостом, и рассмотреть их трудно даже в бинокль. Из-за особенностей поведения птиц парковый фотограф несколько дней проводил съемку с применением специального телеобъектива. 

Орнитологи Парка Горького отмечают, что крохотные гостьи не задержатся в парке надолго. Вскоре им предстоит путь до мест, где они смогут устроить гнездо, поскольку в городе это невозможно.

В Парке Горького и на его четырех территориях можно встретить 65 видов птиц, 13 из них занесены в Красную книгу Москвы. Парк выступает за защиту птиц, создание комфортных условий для их гнездования и стабилизации популяции. В этих целях весной 2021 года был запущен долгосрочный проект «Крылатые соседи». Помимо этого, специалисты парка занимаются образовательной деятельностью: проводят экскурсии и лекции-прогулки, а также, в теплое время года, приглашают всех желающих на бердвотчинг. 

Предыдущая статья
СРТ-129 готов принимать посетителей

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru