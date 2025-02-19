В Парке Горького впервые заметили редкую птицу

В преддверии Дня орнитолога специалисты центрального Парка Москвы встретили малых поганок.

Малые поганки – не грибы, а водоплавающие птицы. Внешне их можно принять за уточек, но они им совсем не родственники. На лапках у них не сплошная перепонка, а отдельная оторочка для каждого пальца. Латинское название поганок – Tachybaptus переводится, как быстро тонущая. Эти птицы отлично ныряют, глубоко и надолго исчезая с поверхности воды. Они ловят беспозвоночных, моллюсков и мальков рыб.

На широте Москвы малая поганка очень редка. В брачный период ведет себя скрытно и незаметно. Строит гнездо на воде в густых зарослях. А вот зимовать на незамерзающей реке для них вполне приемлемо.

Наиболее часто встречающиеся в Московской области представители поганок – большие поганки или чомги, поэтому встретить крохотных малых в парке для специалистов было приятным сюрпризом. Держатся птички на середине Москвы-реки под пешеходным Андреевским мостом, и рассмотреть их трудно даже в бинокль. Из-за особенностей поведения птиц парковый фотограф несколько дней проводил съемку с применением специального телеобъектива.

Орнитологи Парка Горького отмечают, что крохотные гостьи не задержатся в парке надолго. Вскоре им предстоит путь до мест, где они смогут устроить гнездо, поскольку в городе это невозможно.

В Парке Горького и на его четырех территориях можно встретить 65 видов птиц, 13 из них занесены в Красную книгу Москвы. Парк выступает за защиту птиц, создание комфортных условий для их гнездования и стабилизации популяции. В этих целях весной 2021 года был запущен долгосрочный проект «Крылатые соседи». Помимо этого, специалисты парка занимаются образовательной деятельностью: проводят экскурсии и лекции-прогулки, а также, в теплое время года, приглашают всех желающих на бердвотчинг.