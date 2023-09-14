В парке «Кузьминки» пройдет Праздник детектива

Детей и взрослых ждут знакомство с полицейскими профессиями, игра в лазертаг, лекции о кибербезопасности, фотовыставка и концертная программа. Вход на мероприятие свободный.





15 сентября с 12:00 до 19:00 в парке «Кузьминки» пройдет масштабное мероприятие для детей и молодежи – Праздник детектива. Это комплекс познавательно-развлекательных культурных мероприятий для детей школьного возраста, студентов и молодежи.

С 12:00 до 17:00 на площадках мероприятия ребята познакомятся с интересными полицейскими профессиями – кинолог, кавалерист, криминалист, поучаствуют в мастер-классах по сборке-разборке оружия, основам безопасности жизнедеятельности, познакомятся с техниками рукопашного боя и трюками каскадеров. Любителей командных соревнований ждет военно-тактическая игра «Лазертаг». В помощь гостям праздника рядом с площадками будут установлены навигационные таблички и розданы буклеты с картой и программой мероприятия. Также на площадке будут присутствовать 25 волонтеров из общественной организации «Мосволонтер», которых легко можно будет узнать по белым футболкам и бейсболкам с символикой праздника. Они помогут сориентироваться на местности и укажут интересующее направление.

Все мастер-классы будут организованы на центральной аллее парка, каждому отведен отдельный шатер. Показательные выступления по рукопашному бою, шоу каскадеров и выступление кинологов с последующей фотосессией с полицейскими собаками будут проходить на зеленой лужайке рядом с шатрами. Шоу конной полиции состоится на территории манежа конноспортивного комплекса «Эквиплан», партнера проекта.

Не будет скучно и самым маленьким гостям праздника. Они смогут проявить свои творческие способности в росписи кружек, их будут ждать веселые аниматоры в костюмах персонажей из любимых мультфильмов в течение всего праздника.

Для более взрослых гостей с 12:00 до 17:00 будет работать лекторий, где специалисты расскажут о кибербезопасности и здоровом образе жизни, как вести себя в экстренной ситуации и об угрозах терроризма и экстремизма. Все желающие смогут получить бесплатную консультацию юриста, который будет работать на протяжении всего праздника в помещении лектория.

Помимо этого, гости смогут посмотреть документальные фильмы по тематике праздника. Откроет кинопоказ фильм «Магомед Нурбагандов. Работайте, братья!» о бесстрашном полицейском из Дагестана. Также в честь 100-летнего юбилея Международной организации уголовной полиции будет показан фильм «Алмазная афера. Из архивов Интерпола» о громком хищении драгоценностей и раскрытии этого преступления. Неизвестную страницу жизни писателя М.А. Шолохова покажет документальный фильм «Любить человека. Шолохов и милиция». Завершит кинопоказ фильм «Назарова из убойного отдела» о женщине с большим опытом оперативной работы.

Украшением Праздника детектива станет открытие в парке «Кузьминки» фотовыставки, организованной при содействии Ассоциации «Женщины в погонах». На плакатах представлена работа сотрудниц правоохранительных органов и ведомств, обеспечивающих безопасность в столице. Уличная выставка будет доступна всем желающим с 15 по 30 сентября.

Завершится мероприятие праздничным концертом, который состоится на главной сцене парка с 17:00 до 19:00, на котором выступят популярные артисты. Завершит концерт выступление Оркестра полиции Культурного центра Главного управления МВД России по городу Москве. Также состоится награждение ребят, проявивших мужество и героизм в сложных жизненных обстоятельствах. Ведущий концерта расскажет о каждом герое, а повествование будет подкреплено видеороликами-визитками. Наградят ребят ценными подарками представители организаторов праздника, префектуры ЮВАО, ГУ МВД России по г. Москве и спонсоры.

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