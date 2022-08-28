В рамках фестиваля «Спасская башня» 28 августа в парке «Сокольники» и в Парке Горького выступят военные оркестры.

В 13:00 в Парке Горького выступит Военный симфонический оркестр Египта. Он был сформирован в 1957 году из лучших музыкантов. Уже в первые годы своего существования завоёвывал призы на международных фестивалях, в которых принимал участие. Так, он 6 раз занимал первое место на Всемирном фестивале военной музыки в Италии (с 1960 по 1966 гг.). Военный симфонический оркестр Египта обеспечивает музыкальное сопровождение государственных церемоний и национальных торжеств: перевозка мумий фараонов в Национальный музей египетской цивилизации в Эль-Фустате и открытие древней аллеи сфинксов в Луксоре. Оркестр дважды принимал участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» (2017, 2019). Выступление пройдет на балюстраде за Аркой Главного входа Парка Горького.

В 15:30 гостей парка «Сокольники» ждет выступление Большого военного оркестра Вооружённых сил Венесуэлы имени Верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса. В составе — лучшие военные музыканты войск Венесуэлы: сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил, Национальной гвардии и Боливарианской милиции. Выступление на фестивале «Спасская башня» — первый концерт оркестра в России.

На Фонтанной площади парка коллектив познакомит гостей с особенностями военной музыки и поможет лучше познать историю и реалии Вооружённых сил Венесуэлы, расскажет о военной, традиционной и фольклорной музыки страны, покажет разнообразие ее жанров и характерных ритмов.

Оркестр начнет свое выступление у главного входа в парк, пройдет по Главной аллее и Большому кругу, а затем остановится на Фонтанной площади.

Напомним, что сегодня в Парке Горького, в 20.00 выступит группа Стаса Намина «Парк Горького», которой в этом году исполняется 35 лет.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.