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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВ парке «Зарядье» объявили условия и сроки проведения шестой Московской Арт Премии

В парке «Зарядье» объявили условия и сроки проведения шестой Московской Арт Премии

editor
By editor
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Предоставлено-пресс-службой-Московской-Арт-Премии
Фото © пресс-служба Московской Арт-Премии

2 апреля в парке «Зарядье» организаторы объявили условия и сроки проведения шестой Московской Арт Премии. Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы в очередной раз вручит денежные премии авторам произведений, созданных с 1 января 2024 года по 30 июня 2025 года в пяти номинациях:

«Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка». «Московская Арт Премия завершила свой пятилетний цикл и выходит на новый этап. Уже сейчас номинанты могут подать свои работы в рамках формата «Прием заявок», а зритель становится полноценным участником этого совместного исследования творческого процесса, всего того, что происходит на культурных полях Москвы в сфере изобразительного искусства и архитектуры, музыки, театра, литературы и кинематографа», — директор парка «Зарядье» Иван Демидов. Призовой фонд премии составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает три миллиона рублей, за второе — два миллиона, и за третье — один миллион рублей.

В экспертный совет юбилейной Московской Арт Премии вошли директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова, директор ГМВЦ «РОСИЗО» Иван Лыкошин, директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор ММАМ Ольга Свиблова, главный режиссер РАМТ Марина Брусникина, композитор Николай Попов, продюсер Наталья Мокрицкая, директор «Москонцерта» Илья Бачурин и другие. Победителей шестой Московской Арт Премии оргкомитет объявит в конце 2025 года.

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