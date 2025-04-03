В парке «Зарядье» объявили условия и сроки проведения шестой Московской Арт Премии

2 апреля в парке «Зарядье» организаторы объявили условия и сроки проведения шестой Московской Арт Премии. Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы в очередной раз вручит денежные премии авторам произведений, созданных с 1 января 2024 года по 30 июня 2025 года в пяти номинациях:

«Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка». «Московская Арт Премия завершила свой пятилетний цикл и выходит на новый этап. Уже сейчас номинанты могут подать свои работы в рамках формата «Прием заявок», а зритель становится полноценным участником этого совместного исследования творческого процесса, всего того, что происходит на культурных полях Москвы в сфере изобразительного искусства и архитектуры, музыки, театра, литературы и кинематографа», — директор парка «Зарядье» Иван Демидов. Призовой фонд премии составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает три миллиона рублей, за второе — два миллиона, и за третье — один миллион рублей.

В экспертный совет юбилейной Московской Арт Премии вошли директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова, директор ГМВЦ «РОСИЗО» Иван Лыкошин, директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор ММАМ Ольга Свиблова, главный режиссер РАМТ Марина Брусникина, композитор Николай Попов, продюсер Наталья Мокрицкая, директор «Москонцерта» Илья Бачурин и другие. Победителей шестой Московской Арт Премии оргкомитет объявит в конце 2025 года.