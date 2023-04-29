В парке «Зарядье» состоялась пресс конференция четвертой Московской Арт Премии

В парке «Зарядье» 27 апреля организаторы назвали условия и сроки проведения четвертой Московской Арт Премии. Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы в четвертый раз вручит денежные премии авторам произведений, созданным «в Москве», «о Москве» и «для Москвы» с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

Призовой фонд премии составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает 3 миллиона рублей, за второе – 2 миллиона и за третье – 1 миллион рублей. Гран-при Московской Арт Премии составляет 3 миллиона рублей.

Пресс-конференция МАП прошла в день открытия в Подземном музее парка «Зарядье» выставки «Искусство пропаганды». На экспозиции представлены работы в жанре агитационной живописи известных советских художников и современных авторов, она расскажет об истоках становления и специфике жанра художественной пропаганды и наглядной агитации. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.

«В этом году на Московской Арт Премии мы увидим, как современное искусство реагирует на исторические события, историческое время. Мир меняется и строится какой-то новый мир, в том числе силами художников, архитекторов, писателей, музыкантов, деятелей театра и кино. Безусловно, жить во время перемен - задача непростая, но поучаствовать в создании новой эпохи – вызов для каждого из нас», - сказал директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Также на пресс-конференции, которая проходила на площадке новой выставки парка «Зарядье» «Искусство пропаганды» Директор «РОСИЗО», эксперт Московской Арт Премии Ольга Галактионова отметила, что задача всех участников конкурса вернуть обществу правильное значение слова пропаганда: «У слова пропаганда в последние годы странная коннотация, но наша задача вернуть ему правильное значение. Пропаганда - это рекомендованное к распространению. И в данном случае мы распространяем искусство. И ради этого мы сегодня здесь собрались», - сказала она.

Победителей определяет экспертный совет, в состав которого вошли директор директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, режиссер Юрий Квятковский, урбанист Петр Кудрявцев, музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов, директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова, директор «Москонцерта» Илья Бачурин и другие. Победителей третьей Московской Арт Премии оргкомитет объявит в ноябре 2023 года.

Московская Арт Премия вручается по итогам открытого конкурса. Заявки на участие принимаются с 1 мая до 30 июня 2023 года на официальном сайте премии - https://moscowartprize.ru.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.