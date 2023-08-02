В Павильоне «Цветоводство и Озеленение» в Экоцентре «Цветоводство» открылась художественная выставка «Аромат лета»

С 1 августа по 3 сентября на ВДНХ, в эколого-просветительском центре Цветоводство ГПБУ «Мосприрода» совместно с художественной галереей G Gallery работает художественная выставка «Аромат лета», в рамках которой представлены произведения искусства объединенные общей темой – цветы в интерьере.

Выставка «Аромат Лета» - это коллекция картин, с изображением цветов, пейзажей, выполненных в различных живописных техниках. А так же панно и ботанические барельефы. Произведения передают яркое цветочное настроение, приглашая зрителя в красочный мир цветов.

Каждый художник работает в авторской технике и с узнаваемым почерком.

G Gallery стремится популяризовать искусство современных авторов, живущих в регионах, предоставляя им новые возможности выездных экспозиций. Возрастная группа фестиваля 6+

Куратор: Екатерина Самитина. Художники: Гульназ Файзрахманова (г. Казань), Анастасия Дружинина (г. Москва), Наталия Ravi (г. Самара), Людмила Пономарева (г. Екатеринбург), Екатерина Солод (г. Иркутск), Екатерина Лаптева (г. Москва), Елена Островская (г. Самара), Оксана Цепова (г. Самара), Мария Иванова (г. Москва).

Адрес: проспект Мира, 119, павильон № 29 (ВДНХ).

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