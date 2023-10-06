В павильоне ВДНХ «Умный город», посвященном современным технологиям столицы, обновилась постоянная экспозиция, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Посетителей ждут шесть тематических пространств: «Москва больше чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт», «Транспорт», «Образование» и «Медицина». В каждом представлена информация об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в мегаполисе комфортнее.

Павильон открылся в 2016 году. В нем проводят мастер-классы, квесты, практикумы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим передовым направлениям, а также различные отраслевые мероприятия. Для того чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

«За семь лет павильон посетили больше 630 тысяч человек. Из них 100 тысяч — с начала этого года. Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице. Кроме того, гостей приглашают попробовать себя в ИТ-профессиях и поучаствовать в викторинах. Одно из самых масштабных новых пространств — “Москва — больше чем город”. Оно объединяет проекты в таких сферах, как культура, бизнес и туризм», — отметила Наталья Сергунина.

В секции «Бизнес» этого же пространства предлагают выбрать любой из семи сервисов для предпринимателей и сразу же им воспользоваться. В зоне «Туризм» посетителей знакомят с предложениями цифрового планировщика путешествий Russpass и возможностями онлайн-гида «Узнай Москву»: в частности, предлагают варианты уникальных прогулок по городу. В разделе «Культура» рассказывают, к примеру, о проектах «Музеи — детям» и «Афиша Москвы».

Еще одна секция «Искусственный интеллект» дает представление о том, для решения каких задач сегодня задействуют нейросети. Так, в Москве они помогают отвечать на звонки, поступающие в общегородской контакт-центр, анализировать медицинские снимки, контролировать качество уборки дворов и многое другое.

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