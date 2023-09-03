В Пекине откроют выставку Музея Победы

4 сентября 2023 года в Русском доме в Пекине пройдет памятное мероприятие, приуроченное к окончанию Второй мировой войны, а также к 80-летию Курской битвы. В рамках мероприятия будет открыта выставка Музея Победы «Закат Цитадели». Экспозиция рассказывает о хронологии боев на Огненной дуге, значении битвы и ее героях, охватывает период от подготовки к сражению до праздничного салюта. На выставке представлено около 200 материалов из фондов Музея Победы. Это десятки фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карты и документы, агитационные плакаты, рисунки фронтовых художников, письма, оцифрованные изображения личных вещей участников битвы.

На церемонии открытия выставки запланированы выступления почетных гостей – представителя посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике, представителя Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике, представителей китайских ветеранских организаций. С видеообращением к присутствующим обратится директор Музея Победы Александр Школьник.

Гости почтут минутой молчания память погибших, в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа Японии. Собравшимся также покажут сюжеты с кадрами военной хроники: видеовоспоминания участника боев на Дальнем Востоке генерал-армии М.А. Гареева (из фондов Музея Победы), о сражениях на Курской дуге, отрывки из фильма «Последнее сражение неизвестной войны». Перед гостями выступят представители группы любителей советской и российской культуры «Молодая гвардия» Чжао Вэйчэня (Андрей).

В рамках мероприятия также будут вручены награды победителям Международного исторического теста «Диктант Победы» 2023 года.

Завершит официальную церемонию экскурсия по выставке Музея Победы «Закат Цитадели».

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