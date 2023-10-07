С 2014 года каждую осень зажигается добротой и вдохновением международный кинофестиваль «ЛАМПА». Контент Международного фестиваля импакт-кино о том, что волнует каждого из нас во все времена: любить и быть любимым, быть понятым и услышанным, жить в гармонии с окружающим миром, найдя в нем свое место. Герои жизнеутверждающих фильмов открывают зрителям важные ориентиры и ценности, позитивно влияющие на мир.

В этом году церемония открытия фестиваля состоялась 5 октября на площадках ТРЦ «iMALL Эспланада» и кинотеатра «Синема 5». Фестиваль объединил известных актёров, кинематографистов, социальных инноваторов, героев и режиссеров импакт-кино. Также в этом году кинофестиваль «ЛАМПА» стал флагманским событием празднования 300-летия Перми.

Приветственным словом юбилейную «ЛАМПУ» открыла Ольга Зубкова, Президент кинофестиваля: «Перед глазами пронеслись все десять лет: в самом начале не было никаких планов и амбиций сделать большой фестиваль – была задача показать медиа-контент про людей, которые меняют наш мир к лучшему. Оказалось, до нас ни в России, ни в мире такого кинофестиваля импакт-кино не было. Теперь в Перми есть по праву единственный в мире кинофестиваль, который рассказывает о самых светлых и добрых людях на планете»

С открытием кинофестиваля всех участников поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Рад, что проект зародился именно в Перми. Те работы, которые здесь представляют из года в год – всегда глубоко проникают в душу, а эмоции переполняют каждого зрителя. Кроме того, эти фильмы выступают еще частью воспитания для нас, для подрастающего поколения. Желаю “ЛАМПЕ” процветания, чтобы на фестиваль приезжало все больше и больше людей из разных уголков страны», – подчеркнул губернатор.

В рамках церемонии открытия «ЛАМПЫ» прошла традиционная желтая дорожка, по которой прошли звезды киноиндсустрии, в том числе из-за рубежа. В их числе победитель «ЛАМПЫ» прошлых лет и член жюри этого года – Боддхаян Мукерджи, один из ведущих независимых режиссеров Индии, режиссер социального видеоролика «Мальчик в мусорном баке», Мехди Махей, Иранский режиссер, представитель игровых короткометражных фильмов «Наджан» и «Калека» и другие иностранные гости.

В кинофестивале традиционно принимают участие известные амбассадоры «ЛАМПЫ»: Катерина Шпица, Агния Кузнецова, Даниил Муравьев-Изотов, Ольга Смирнова и многие другие.

Фильмом открытия фестиваля стал документальный короткометражный фильм «Как я стал ребенком». В нем Константин Хабенский, врачи, сотрудники и попечители фонда Хабенского рассказывают историю благотворительного фонда, который помогает детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Фильм посвящен 15-летию фонда.

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