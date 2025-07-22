В Перми завершились съёмки документального фильма «Мама»

В Перми завершились съёмки фильма «Мама» – победителя Конкурса документального кино («Россия – взгляд в будущее») Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

Это история женщины, которая воспитывает детей, пока муж принимает участие в СВО. Повседневную жизнь фиксирует ее старшая дочь Елизавета Бобылева, выступившая оператором и режиссером этой киноленты.

«Я начинала снимать все эти события, не рассчитывая, что получится целое кино. <…> В фильме моя мама – главная героиня, которая переживает самый сложный период в своей жизни. Мне удалось близко запечатлеть ее переживание, радость и изменение на фоне происходящих событий. Несмотря на то что фильм поначалу кажется мрачным и тяжелым, в конце многие посчитают его жизнеутверждающим», – рассказала Елизавета Бобылева.

Девушка отметила, что картина стала для нее попыткой «поддержать всех женщин, что оказались в ситуации, когда близкий человек по тем или иным причинам надолго и далеко уезжает».

«Я надеюсь, что этот фильм станет опорой всем, кто чувствует себя в безвыходной ситуации, и позволит поверить, что в будущем все может наладиться», – резюмировала режиссер.

Информационным партнером документального фильма «Мама» выступила группа «Пермь как фильм» во «ВКонтакте» – специализированный ресурс, освещающий кинематографистскую жизнь Перми и Пермского края.