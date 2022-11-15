В Петербурге проходит фестиваль имени Станислава Горковенко

12 ноября в кинотеатре Великан Парк прошел кинопоказ в рамках первого Петербургского музыкального фестиваля имени Маэстро Горковенко — выдающегося советского дирижера.

Программа фестиваля состоит из совсем неизвестных или редко исполняемых в нашей стране сочинений. Кинопоказ не стал исключением и представил зрителям кинопремьеру фильма-спектакля «Два монолога женщины»: моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание» и моноопера Франсиса Пуленка «Человеческий голос». Киноверсия постановок Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» была записана в мае 2021 года.

«Почему мы называем это произведение именно фильмом, а не съемкой спектакля – потому как производство этой ленты было сделано согласно всем процессам кинопроизводства: многокамерная съёмка, отдельная запись звука, сложный кинематографический монтаж. Достаточно интересный опыт: в советское время производство фильмов-опер являлось нормой и традицией, сейчас мы чуть приблизились к тому, чтобы возвращать этот жанр», — рассказал художественный руководитель фестиваля Антон Лубченко.

Исполнили партии в монооперах — Юлия Кучина-Патричелли и заслуженная артистка России Анна Девяткина. Анна рассказала на встрече со зрителями: «Образ женщины с трагедией совсем не про меня, поэтому я предложила сделать героиню блондинкой, потому что блондинки воспринимаются зрителем всегда как более хрупкие женщины, это помогло мне перестроится. Я рада, что получился такой результат, который не оставляет равнодушными людей, значит моя работа удалась.»

В показе приняла участие вдова Микаэля Таривердиева – Вера — известный музыковед и писатель. Она рассказала об истории создания монооперы «Ожидание»: «Микаэл Леонович хотел написать монооперу под влиянием человеческого голоса и находился в процессе поиска текста. Произошло это случайно, он навещал Роберта Рождественского в больнице и поделился своими планами, и поэт подключился и написал эту поэму. Услышав текст, Микаэл Леонович в течении одного дня он сел и сыграл эту оперу от начала и до конца, а потом записал ноты».

Следующие мероприятия фестиваля пройдут 6 и 7 декабря в Санкт-Петербургской Филармонии.

6 декабря состоится концерт «Губернаторский симфонический детям», где будут представлены произведения выдающегося композитора Дмитрия Кабалевского, чьи сочинения долгое время были незаслуженно в тени других советских классиков, а ныне и вовсе звучат крайне редко.

7 декабря на концерте «Петербургские премьеры. Вайль. Прокофьев. Лубченко» зрители смогут услышать мировую премьеру музыки Сергея Прокофьева к фильму Игоря Савченко «Партизаны в степях Украины».

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