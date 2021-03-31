В Петербурге снимут первую в России Видеокнигу для социальных театров

Соци­аль­но-Худо­же­ствен­ный театр (СХТ) Петер­бур­га запу­стил про­ект по созда­нию Видеок­ни­ги для соци­аль­ных теат­ров. Она ста­нет пер­вым в Рос­сии «видео­учеб­ни­ком» и свое­об­раз­ным «прак­ти­че­ским посо­би­ем» по соци­о­куль­тур­ной адап­та­ции. При помо­щи спе­ци­аль­ных упраж­не­ний актер­ско­го тре­нин­га уни­каль­ная мето­ди­ка помо­жет в соци­а­ли­за­ции и реа­би­ли­та­ции труд­ных под­рост­ков, детей-сирот, инва­ли­дов, зави­си­мых и др. Пер­вый видео­урок вый­дет уже в апре­ле 2021 года.

Не име­ю­щий ана­ло­гов видео­фильм созда­ет­ся на осно­ве доку­мен­таль­ных съе­мок автор­ско­го актер­ско­го тре­нин­га по мето­ду извест­но­го теат­раль­но­го педа­го­га, про­фес­со­ра РГИСИ Лари­сы Гра­че­вой. Более 15 лет она воз­глав­ля­ла создан­ную сов­мест­но с Инсти­ту­том моз­га чело­ве­ка им. Н.П. Бех­те­ре­вой РАН лабо­ра­то­рию пси­хо­фи­зио­ло­гии испол­ни­тель­ских искусств, где изу­ча­лось вли­я­ние актер­ских упраж­не­ний на пси­хо­фи­зио­ло­гию чело­ве­ка. В резуль­та­те мно­го­чис­лен­ных экс­пе­ри­мен­тов уда­лось уста­но­вить, что опре­де­лен­ные теат­раль­ные упраж­не­ния могут исполь­зо­вать­ся как сред­ство арт-тера­пии, так как, в бук­валь­ном смыс­ле, могут лечить душу и тело. Теат­раль­но-педа­го­ги­че­ский метод Лари­сы Гра­че­вой был опро­бо­ван при поста­нов­ке спек­так­лей Соци­аль­но-Худо­же­ствен­но­го теат­ра с непро­фес­си­о­наль­ны­ми акте­ра­ми — людь­ми, ока­зав­ши­ми­ся в труд­ной жиз­нен­ной ситу­а­ции, и пока­зал свою высо­кую эффек­тив­ность. Теперь этот опыт посред­ством созда­ния Видеок­ни­ги ста­нет доступ­ным всем соци­аль­ным теат­рам России.

Видеок­ни­га состо­ит из двух частей. Каж­дая вклю­ча­ет семь виде­об­ло­ков по про­ве­де­нию автор­ско­го актер­ско­го тре­нин­га. Ведут тре­нинг извест­ные теат­раль­ные педа­го­ги, теат­раль­ные режис­се­ры, арти­сты теат­ра и кино. Сре­ди них — Вени­а­мин Филь­ш­тин­ский, Еле­на Коше­вая, Али­са Ива­но­ва, Вален­тин Заха­ров, Андрей Фесь­ков, Евге­ния Богин­ская. Экс­пер­ты про­грам­мы тре­нин­га — Заслу­жен­ный дея­тель искусств РФ Вени­а­мин Филь­ш­тин­ский и Народ­ный артист РФ Кон­стан­тин Хабенский.

Вме­сте с про­фес­си­о­наль­ны­ми актё­ра­ми в тре­нин­ге задей­ство­ва­ны рабо­та­ю­щие с труд­ны­ми под­рост­ка­ми, детьми из дет­ских домов, зави­си­мы­ми, инва­ли­да­ми спе­ци­а­ли­сты неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций (НКО), пси­хо­ло­ги и волон­те­ры. В пер­вой части про­ек­та они высту­па­ют в роли участ­ни­ков и слу­ша­те­лей тре­нин­га. Во вто­рой части — в роли вто­рых педа­го­гов ведут вме­сте с извест­ны­ми теат­раль­ны­ми режис­се­ра­ми заня­тия для зави­си­мых и про­хо­дя­щих реа­би­ли­та­цию людей. Каж­дая часть про­ек­та завер­ша­ет­ся откры­тым пока­зом этю­дов для зри­те­лей. Все упраж­не­ния сни­ма­ют­ся на кино­ка­ме­ру и сопро­вож­да­ют­ся ком­мен­та­ри­я­ми теат­раль­ных педа­го­гов, пси­хо­ло­гов и пси­хо­фи­зио­ло­гов. Впо­след­ствии участ­во­вав­шие в про­ек­те спе­ци­а­ли­сты НКО смо­гут само­сто­я­тель­но про­во­дить актер­ский тре­нинг по соци­о­куль­тур­ной адаптации.

«Сего­дня соци­аль­ный театр ста­но­вит­ся важ­ной частью соци­о­куль­тур­ной адап­та­ции труд­ных под­рост­ков, детей-сирот, инва­ли­дов, хими­че­ски зави­си­мых и т.д. Но нагляд­ных и доступ­ных мето­ди­че­ских мате­ри­а­лов для рабо­ты спе­ци­а­ли­стов в этой сфе­ре прак­ти­че­ски нет. Созда­ние Видеок­ни­ги объ­еди­нит акту­аль­ные соци­аль­но-пси­хо­ло­ги­че­ские прак­ти­ки в этой обла­сти и вос­пол­нит дефи­цит мето­ди­че­ских посо­бий. Доступ к Видеок­ни­ге во всех реги­о­нах Рос­сии рас­ши­рит воз­мож­но­сти соци­о­куль­тур­ной адап­та­ции по всей стране», — гово­рит Оль­га Оло­вян­ни­ко­ва, автор про­ек­та Видеок­ни­ги и руко­во­ди­тель соци­аль­ных про­ек­тов СХТ.

В насто­я­щее вре­мя сни­ма­ет­ся пер­вая часть Видеок­ни­ги. Пер­вый видео­урок вый­дет в широ­кий доступ уже в апре­ле 2021 года. Пол­но­стью отснять весь мате­ри­ал и завер­шить про­ект пла­ни­ру­ет­ся в октяб­ре 2021 года. Про­ект реа­ли­зу­ет­ся при под­держ­ке Фон­да пре­зи­дент­ских грантов.

Видеок­ни­га будет доступ­на в сво­бод­ном досту­пе на кана­ле Соци­аль­но-Худо­же­ствен­но­го теат­ра г. Санкт-Петер­бур­га в youtube, а так­же на сай­те про­ек­та: https://cxt-videokniga.ru/ .

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