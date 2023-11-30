В Петербурге состоялась премьера документального фильма «Двадцать лет со Смешариками»

Показ состоялся во вторник, 28 ноября в историческом кинотеатре Северной столицы – «Аврора». Фильм создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Историю о том, как создаётся один из самых культовых российских анимационных сериалов «Смешарики» (ГК «Рики») сняли режиссеры-документалисты Станислав и Анастасия Ставиновы, авторы таких картин как «Ковчег», «Животный мир Кавказа», «Реанимация» и др.

По сюжету отправной точкой стал год до официального празднования юбилея «Смешариков». С этого момента, начинается обратный отсчет до самой премьеры мультальманаха на больших экранах. Зритель словно окунется в рабочий процесс создания легендарного проекта, побывает на студии звукозаписи и на рабочих зумах, услышит откровенные интервью создателей и актёров дубляжа.

В приветственной речи Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики», отметила:

«Приятно видеть в этом зале тех, кто неравнодушен, кто искренне любит Смешариков, кто-то год, кто-то 5, а кто-то и все 20 лет следит за приключениями героев Ромашковой долины. Для вас создан этот фильм, где мы с вами сможем заглянуть в закулисье и увидеть немного больше – чем дышит проект, о чём думают люди, которые его создают, с чего всё начиналось и во что выросло. Долгий, интересный путь, который прошли Смешарики. Но главное то, что благодаря вашей зрительской любви проект продолжается».

Татьяна Павлова, продюсер проекта «Смешарики»:

«Смешарики – давно стали частью каждого из нас. За 20 лет проект превратился в культурный феномен. И нам очень хотелось рассказать зрителям о тех людях, кто создает его, кто стоял у истоков, как происходила эволюция героев и в чём по мнению авторов секрет популярности сериала. Мы искренне благодарны Комитету по культуре Санкт-Петербурга за оказанную поддержку. Благодаря нашим общим усилиям, получилось откровенная история от первого лица».

Анастасия Ставинова, автор фильма:

«Я думаю, что я очень везучий человек. Сначала мне повезло 20 лет назад, я начала смотреть Смешариков будучи ребенком. Потом мне повезло прочесть титры и понять, что такие фильмы могут делать только талантливые и глубокие люди. И теперь мне посчастливилось прикоснуться к этому волшебному таинству - созданию Смешариков и еще раз подтвердить свои детские убеждения»

Станислав Ставинов, автор фильма:

«В нашем фильме мы постарались максимально уйти от официальных “лакированных” портретов и показать создателей Смешариков такими, какие они есть - добрыми, трогательными, ироничными, где-то сложными, где-то смешными и, конечно, потрясающе глубокими людьми. В общем, такими, как сами Смешарики. Надеюсь, нам это хоть немного удалось».

Как заявляют авторы, каждый новый сезон – это реальное испытание на прочность для всей команды, потому что не повторяться и удивлять зрителя всякий раз становится сложнее. Особенно, когда этот мир существует уже почти двадцать лет, а количество серий, даже без всех ответвлений давно перевалило за три сотни. Вместе с теми, кто когда-то придумал мир круглых персонажей зритель пройдет все этапы создания современных мультфильмов, от написания сценария, до премьерных показов.