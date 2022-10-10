В Петербурге стартует международная конференция «Световой дизайн»

13 и 14 октября в Петербурге пройдет главное интеллектуальное событие России в области светового дизайна — международная научно-практическая конференция «Световой дизайн». В 2022 году она объединит около 1500 участников.

Мероприятие является открытой дискуссионной платформой для представителей мира науки, бизнеса, искусства и инновационных технологий. В 2022 году на конференцию ожидается около 1500 участников из разных стран мира и регионов России. Организаторы Конференции: Университет ИТМО (ITMO University), CLD (Creative Lighting Department), творческое объединение светодизайнеров RULD совместно с Государственным Эрмитажем, СПГХПА имени А. Л. Штиглица и галереей «Цифергауз» — пространством цифрового искусства на острове Новая Голландия. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительств городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Каковы современные вызовы развития «умной» городской среды: как преодолеть разрыв между урбанизацией будущего и инфраструктурой российских городов? Можно ли с помощью освещения повысить туристическую и инвестиционную привлекательность российских мегаполисов в условиях «закрытых» границ? Искусственный свет в школах, офисах, больницах как фактор влияния на качество жизни и здоровье людей в ковидный и постковидный период? Как в условиях отмены русской культуры популяризировать историческую и культурную подлинность коллекций музеев цифровыми средствами? Нужны ли традиционной культуре блокчейн-технологии и искусственный интеллект?

На эти и многие другие вопросы ответят ведущие российские и международные эксперты в области светового дизайна, архитектуры и урбанистики, топ-менеджеры крупных отечественных и иностранных компаний, представители органов государственной власти, дизайнеры, ученые, ведущие сотрудники известных музеев и галерей, специалисты мультимедиа культуры, световой инженерии, IT. Все они встретятся в Петербурге, чтобы взглянуть в будущее светового дизайна, поделиться мнениями и опытом, представить уникальные кейсы.

Одним из центральных событий конференции станет презентация концепции освещения Санкт-Петербурга (до 2030 года) и методических рекомендаций по освещению и праздничному оформлению города, которые будут впервые представлены широкой общественности. Это сделают руководитель международной исследовательской лаборатории светового дизайна ИТМО Наталья Быстрянцева и ВРИО Заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Елена Крамскова.

В рамках панельной дискуссии «Повышение узнаваемости и идентичности городов за счет искусственного света», которая пройдет 13 октября, выступит Александр Букатов, заместитель директора ГУП «Моссвет», с лекцией на тему: «Поэтапная реализация освещения Москвы. Современное освещение Москвы: задачи и вызовы». Также в рамках этого трека Александр Хаджин и Николай Щепетков представят доклад «Регламент как основа профессионального развития города. Опыт Москвы». А представители Департамента информационных технологий г. Москвы расскажут об эффектах реализации пилотного проекта смарт-квартала в районе Марьино в ходе дискуссии «Влияние архитектурного освещения на повышение популярности объекта».

Главными площадками Конференции в 2022 году станут Главный Штаб Государственного Эрмитажа, Академия Штиглица, галерея «Цифергауз» — пространство цифрового искусства на острове Новая Голландия.

Двухдневная конференция включает лекции, презентации, панельные дискуссии и открытые образовательные мероприятия, направленные на развитие Петербурга как центра световой культуры России. Она включает в себя четыре трека дискуссий.

В рамках первого трека «Город» представители администраций разных городов, световой индустрии, науки и компаний-проектировщиков обсудят: как оценивать концепции освещения городов как фактор, влияющий на качество жизни и здоровье людей, и как инструмент воздействия, повышающий туристическую и инвестиционную привлекательность мегаполисов? Каким образом городам как заказчикам световых концепций, мастер-планов, планов энергоэффективности правильно ставить технические задачи? И т.д.

Второй трек «Интерьер» включает в себя практические кейсы в области архитектуры, современной светотехники, эргономики и дизайна, исследования оценки вовлеченности пользователей, воздействия искусственного освещения в помещениях общественных пространств (школ, больниц, гостиниц, офисов и др.) на здоровье людей, а также новейшие интеллектуальные разработки. В рамках трека также будут затронуты вопросы повышения коммерческой эффективности торгово-развлекательных комплексов и кластеров с помощью искусственного освещения.

В рамках третьего трека «Культура» представители музеев, галерей, выставочных и сценических пространств обсудят: каким образом на пути к диджитализации современному музею и театру сохранить свою идентичность? Как привлечь новых посетителей и сохранить сложившуюся аудиторию? Как в постковидной реальности вернуть экскурсионные традиции и выставочную?

В рамках четвертого трека «Образование» будут рассмотрены лучшие примеры интеграции научно- исследовательской работы в световую индустрию, направленные на достижение национальных задач развития экономики и общества.

Торжественное открытие и первый день конференции пройдут 13 октября в 10.00 в Главном штабе Государственного Эрмитажа. В ходе этого трека будут представлены проекты освещения общественных пространств разного типа Санкт–Петербурга, Москвы и Казани — метро, больницы, школы. Второй день конференции пройдет на площадках Академии Штиглица и галереи «Цифергауз» — пространства цифрового искусства на острове Новая Голландия.

Регистрация на мероприятие, программа, контакты — по предложенной ссылке.

Организаторы

Университет ИТМО — национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, лидер Проекта 5-100.

Creative Lighting Department (CLD) — международная проектно-исследовательская лаборатория при Национальном исследовательском университете ИТМО и Академии Штиглица.

Государственный Эрмитаж — один из крупнейших энциклопедических музеев мира, собрание которого насчитывает свыше трех миллионов памятников культуры и искусства народов мира с глубокой древности до наших дней.

RULD — Профессиональное сообщество ведущих светодизайнеров

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академии имени А. Л. Штиглица — один из авторитетнейших российских вузов в сфере искусства и дизайна.

Галерея «Цифергауз» – пространство цифрового искусства на острове Новая Голландия в самом центре Санкт-Петербурга.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.