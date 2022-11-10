В Петербурге телеканал «365 дней ТВ» исследовал неизвестные страницы русской школы

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли съёмки нового документального фильма телеканала «365 дней ТВ» (производится компанией «Ред Медиа», входит в «Газпром-Медиа Холдинг») об истории российского образования.

Проект «Неизвестные страницы истории русской школы» исследует важнейшие и переломные моменты в отечественном образовании от эпохи Петра I до начала XX века. Главным экспертом фильма выступает академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Анатолий Цирульников, чья книга «Педагогика от А до Я» легла в основу сценария. Также среди героев картины — учителя школ и преподаватели университетов из разных регионов России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Великого Новгорода и Краснодарского края.

«Наш проект представит результаты многолетней научной работы профессора Цирульникова, который объехал всю страну и изучил историю школ в разных регионах России. Мы ответим на главные вопросы российского образования. Правда ли, что среди русских в XV-XVII веков грамотность — большая редкость? Почему одни проекты Петра I — открытие Академии наук и Университета, — были успешными, а другие — цифирная школа, привезенный из Швеции прообраз нового всеобщего обучения, — провалились с треском? Что привело к замене церковной педагогики системой образования, готовившей к государственной службе?», – говорит Светлана Федулова, режиссер фильма «Неизвестные страницы русской школы».

Чтобы понять, в чем кроется сила образования, съемочная группа телеканала «365 дней ТВ» окунулась в атмосферу современного варианта Царскосельского лицея — школы-пансиона в г. Павловске Ленинградской области, которая носит имя известного российского дипломата XIX века Александра Горчакова, однокашника великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Она была задумана как действующий памятник легендарному учебному заведению. По словам организаторов, цель гимназии — вырастить и воспитать граждан, которые станут опорой российской государственности и будут преумножать славу Отчества честным и достойным трудом.

Еще одной остановкой съемочной группы телеканала стал расположенный на Гагаринской набережной (ныне Набережная Кутузова) Санкт-Петербурга дом Министра народного просвещения Александра Головнина — одного из авторов «великих реформ» Александра II. С внутренними документами, циркулярами и распоряжениями этого государственного деятеля «365 дней ТВ» познакомился в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.

Съемки «Неизвестных страниц истории русской школы» проводятся при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Всероссийская премьера «Неизвестных страниц русской школы» запланирована на 28 декабря 2022 года только на историческом телеканале «365 дней ТВ».

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