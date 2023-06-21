В Петербурге в пятый раз состоится главный летний музыкальный фестиваль ODYSSEY: Пять элементов

24 и 25 июня в Санкт-Петербурге международное комьюнити ODYSSEY отпразднует свой пятый день рождения масштабным фестивалем с видом на Финский залив. Легендарный музыкально-костюмированный фестиваль за последний год обогнул половину Земного шара, обзаведясь тысячами последователей в Индонезии, Таиланде и Дубае и вернулся в Санкт-Петербург - город своего рождения, – чтобы отпраздновать свое пятилетие.

Пятый большой фестиваль ODYSSEY объединит собой площадки культурного квартала «Брусницын», Roof place и обновленную набережную Финского залива.

«За пять лет мы точно уяснили одно: ODYSSEY – это про гостей, про их креативность, самовыражение, свет и энергию. Каждый из наших героев способен заменить собой самые невероятные декорации и технологичные шоу, поэтому каждый пришедший - участник и создатель фестиваля», – говорит идеолог ODYSSEY festival Алексей Изотов.

На пяти сценах, символизирующих собой четыре элемента стихии (вода, земля, огонь и воздух) и загадочный пятый элемент, выступят визионеры российской organic house музыки и дружественные шоу-кейсы. Так, сцену Огня возглавит LEGAL’NAYA, GEJU создадут пространство Fire Bus с легендарным «пазиком» – сценой внутри автобуса, где выступят Ксения Гошицкая (XeniaXenia), Andre P feat. Droomie (live), Lilova (live), Kuma и Gleb Philipchenkow. На воздушной сцене на высоте просторной крыши Roof place гостей фестиваля ждет выступление Krasa Rosa и рассветный сет by Izhevski, а также Millerusha, Deek That, Valer den Bit и Basaar. На сцене воды выступят Yassen, Jackie Jeff, M.Ti & Zok Zok, Ivan Logos, Space Food, Nikita Grib & Serkvin.

Стихия Земли представлена шоу-кейсом фестиваля неоэтнической и электронной музыки, искусства и саморазвития ETHNOSCOPE, объединяющего форматы трехдневного ретрита и масштабного опен эйра. На Odyssey ETHNOSCOPE возведут шаманский шатер, в котором вечерами в течение двух дней будут проходить трансформационные практики (танцевально-двигательная практика на раскрепощение и прожитие стыда от Марии Фишер, практика по выражению эмоций, ароматерапия и саунд хилинг), а ночью – этнический джем с участием музыкантов Microcoma, Shinder, Театр Шаманского бубна, Kutya, Транснадежность, Илья Ким, Enchantia, Dj Vozhd и pantam girls.

На пятой сцене – сцене Души (Soul stage) выступят московские гости фестиваля – единственный в своем роде техно-оркестр Bet lon (live), Kurt, Korolev, главный Одиссей – Alexey Izotov, Dibidabo, Fake Mood и Agraba.

Кульминационным моментом фестиваля станет полуночное выступление-премьера нового проекта – мультиинструментального Odyssey All stars orchestra. Это объединение 20 музыкантов – представителей лучших оркестров Петербурга во главе с дирижером Леонидом Сивелькиным – виртуозным скрипачом, лауреатом российских и международных конкурсов и художественным руководителем Московского оперного дома. Оркестр исполнит композиции-переосмысления хитов резидентов лейбла Odyssey, созданные за 5 лет. Художественный руководитель проекта – Никола Мельников, – пианист и композитор, резидент клуба CHATEAU DE FANTOMAS, автор музыки к спектаклю «КОПЫ В ОГНЕ», саундтреков к фильмам и музыки для рекламы международных брендов.

Помимо традиционно насыщенного музыкального лайн-апа в программе фестиваля – перформансы, раскрывающие концепцию пяти элементов: шоу-кульминация от танцевальной компании OMYT, шоу с огнеметами и пиротехникой by Yunayk show, высотный театр и ходулисты от Prana group и BananaShow, легендарные Stigma show со своими гипнотическими перфомансами, змеиная пластика от Amaunet dance art. Смыслы всех стихий представят духи Elion show и аудиовизуальная студия Maavi с мистическим огненными и световым шоу. Танцевальная мастерская Азорава project осмыслят стихии воды и земли.

Дресс-код фестиваля соответствует концепции и предлагает путешественникам выбрать образ одного из пяти элементов: воды, огня, земли, воздуха или облачиться в костюм Души или Эфира. Найти подходящий костюм можно на премаркете Odyssey, который пройдет в Квартире 8 на Марата, 1/71 22-го и 23-го июня с 14.00 до 23.00 и будет также сопровождаться перформансами и dj-сетами. Для тех, кто решится на новый образ в день фестиваля, будет работать маркет в пространстве Брусницына (с 18.00 до 02.00).

Однако, главным пятым элементом, по словам организаторов, станет каждый участник фестиваля.

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