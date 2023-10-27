В Санкт-Петербурге завершился первый съёмочный блок драмеди «Всё ОК», над которым работают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли в новом сериале СТС исполняют: Фёдор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Анна Слю, Софья Гершевич, Евгения Добровольская, Алёна Апина, Дава, Владислав Ценёв. Съёмки также пройдут в Москве.

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами и остротами и открывать душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сёстрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придётся пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

«Нам невероятно повезло: мы побывали в самых красивых местах Петербурга. Для меня это особенный подарок, ведь этот город — мой дом, — делится Фёдор Федотов. — К тому же мне досталась интереснейшая роль. Надеюсь, зритель увидит, с одной стороны, обыкновенного парня со своими проблемами, работой и влюблённостями, а с другой — целый мир, который формируется из его знаний истории, культуры и бесконечной фантазии».

В сериале герой Федотова «встретится» с Николаем I, Петром III, Пушкиным, Лениным, героиней картины «Неизвестная» Крамского и другими персонажами. Мир Ильи создавали автор сценария Лев Мурзенко («Триггер», «Балет») и режиссёр Андрей Элинсон.

«Для меня это способ признания в любви родному городу — через историю взросления и принятия ответственности главного героя в ярких предлагаемых обстоятельствах. Рефлексирующая комедия — так я определил для себя жанр нашего сериала», — признаётся Андрей Элинсон.

В кадр попали: Екатерининский дворец, Русский музей, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Александрия, Мраморный дворец, Гатчина, Павловский дворец, Тучков буян и другие достопримечательности города и области.

«Мы побывали во всех знаковых местах, — рассказывает художник-постановщик Олег Колодько («Движение вверх», «Союз Спасения»). — При этом избежали стереотипов, потому что обычно Петербург — это рваная погода: то дождь, то ветер. Мы же показали яркий и солнечный город, без "достоевщины"».

«Этот проект мы задумали, с одной стороны, как увлекательную киноэкскурсию по самым красивым местам Санкт-Петербурга, — добавляет шоураннер сериала Анастасия Корецкая (Happy End, «Балет», «Псих»). — С другой — как очень трогательную историю про приёмных детей, про то, как чужие дети становятся своими и как меняется человек с их появлением. А жанр позволяет рассказать историю динамично, с эффектными "аттракционами", связанными с историей города и главного героя. Скажем так, Илье нелегко будет пережить то, что на него навалилось, и сказать заветное "Всё ОК". Чем всё закончится, зрители СТС и наших партнёрских онлайн-платформ увидят в следующем году».

Visited 27 times, 27 visit(s) today