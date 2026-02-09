В «Планете Океан» открылась «Лаборатория Технологий»

Новое пространство открылось в экспозиционно-образовательном центре «Планета Океан» – «Лаборатория Технологий» с выставкой «Энергия океана – океан энергии». Проект реализован совместно с ведущими российскими компаниями в сфере энергетики и морских технологий: Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», морской инженерной компанией «Фертоинг» и добывающей энергетической компанией «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».

«Человек во все века взаимодействовал с окружающим миром, природой, изобретал необходимые для этого инструменты, в числе которых и технологии. Выставка «Энергия океана – океан энергии» сочетает прошлое, настоящее и будущее и рассказывает о свойствах главных, на наш взгляд, явлений на планете – физических. На протяжении нескольких месяцев команда музея и его партнёры работали над созданием этого пространства, и самое главное, что здесь есть – это замысел и знания, которыми мы делимся с посетителями в новой «Лаборатории Технологий», – отметил генеральный директор музея Денис Миронюк.

Люди веками исследовали океан и использовали его ресурсы. Сегодня главные энергетические ресурсы – это нефть и газ. А в будущем именно океан, по мнению учёных, может стать неисчерпаемым источником для термоядерной энергетики, в основе которой самый распространённый элемент во Вселенной – водород. Откроет ли с его помощью человек новые технические возможности? Полёты к другим галактикам – это фантастика или реальность? Эти и многие другие вопросы затронули авторы выставки.

В новой «Лаборатории» посетителям представлен путь развития морских технологий: от примитивных плавсредств с веслом до современных атомоходов. Познакомятся с достижениями крупнейших российских компаний в сфере морской инженерии и промышленной океанологии: атомными ледоколами, платформами по добыче нефти и газа, танкерами, глубоководными обитаемыми аппаратами.

Новое пространство создано с использованием современных технологий, благодаря которым посетителям будет доступна полная информация о каждом экспонируемом предмете в формате текста, видео- и аудио-контента. Одним из главных достижений выставки стало открытие Центра мировых данных об океане.

«Мы уверены, что с помощью Центра мировых данных об океане музей будет организовывать видеоконференции с передовыми научными сообществами и связываться с научными станциями в Антарктиде, нашими моряками и океанологами, находящихся в любой точке земного шара. Поэтому здесь будет собрана вся информация о Мировом океане, доступная любому посетителю «Лаборатории Технологий», – отметила на церемонии открытия президент музея Светлана Сивкова.