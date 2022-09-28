В Подмосковье после модернизации открылась 12-я модельная библиотека

27 сентября после модернизации открылась Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека, победившая в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году.

Сумма средств федерального финансирования составила 10 млн рублей. На эти деньги закуплена мебель, новые книги, техника и оборудование, оформлен интерьер. Библиотечное обслуживание полностью автоматизировано благодаря использованию современных информационных систем, приобретен библиотечный робот для обслуживания читателей.

Полностью реорганизовано пространство, созданы центр чтения, интеллект-зал и зал творчества, зал редкой книги, выставочная зона (арт-холл), зона отдыха (лаунж-зона), зал-трансформер, позволяющий проводить разнообразные мероприятия. Закуплено почти 5 тысяч книг.

Для удобства читателей время работы библиотеки продлено до 21 часа.

На открытии присутствовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, заместитель главы администрации Дмитровского городского округа по образованию, молодежной политике, спорту, туризму, здравоохранению и социальной сфере Елена Виноградова, директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.

Дмитровская библиотека стала 12-й модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». К концу этого года, когда завершится модернизация детской библиотеки в Ивантеевке, их станет 13. А в 2023 году федеральное финансирование на модернизацию в рамках национального проекта «Культура» получат еще четыре библиотеки – в городских округах Ленинский, Королёв, Щёлково и Электросталь.

«Библиотечная сеть Подмосковья – одна из самых крупных в стране, у нас работают более 900 библиотек. Ежегодно растет и число читателей, сегодня их более 1,7 млн человек, которые за последний год взяли почти 30 млн книг, а у каждого пятого жителя региона есть единый электронный читательский билет. Современная подмосковная библиотека – это не только книги, но и центр знаний, интеллектуального, культурного и творческого развития», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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