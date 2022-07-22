В Подмосковье проходят съемки детектива «Фишер»

Популярность Подмосковья как региона, благоприятного для съемок, растет с каждым годом. Красивые виды, обилие исторических локаций, развитая инфраструктура привлекают сюда все больше кинематографистов. С начала года в кинокомиссию, действующую на базе Креативного бюро «Регион», поступило 139 обращений.

Одним из крупных проектов стал 8-серийный остросюжетный детектив «Фишер», основанный на реальных событиях. Картина рассказывает об одном из самых страшных убийц в истории СССР Сергее Головкине. Созданием фильма занимается кинокомпания Art Pictures Vision совместно со Студией 812 по заказу НМГ Студии.

Это история о психологически сложной работе следователей. Авторы проекта в течение года общались с реальными следователями, которые занимались делом Фишера. Сценаристам предоставили доступ к материалам уголовного дела, на основе которых и был разработан сюжет.

При поддержке подмосковной кинокомиссии съемки уже прошли в Балашихе, Красногорске и Рузе. Проекту оказана помощь с поиском локаций и получением разрешений от представителей муниципалитетов, оказано содействие во взаимодействии с Комитетом лесного хозяйства Московской области, ведь большая часть съемок проходит на территории лесных массивов.

В ролях: Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич и другие.

Премьера «Фишера» эксклюзивно выйдет на платформе more.tv в 2022 году.

Фото – пресс-служба ООО «Студия 812»

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