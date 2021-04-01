В Подмосковье стартовал конкурс для сельских учреждений культуры и их работникова

1 апреля 2021 года Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры.
Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований региона.
Конкурс проводится в целях привлечения общественности к активному участию в культурной жизни Подмосковья; приобщения подрастающего поколения к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, любительскому творчеству; стимулирования инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, форм и методов работы; повышения значимости, престижа в обществе профессии работника культуры; формирования положительного имиджа учреждений культуры, являющихся основными проводниками государственной культурной политики на территориях сельских населенных пунктов региона; развития материально-технической базы учреждений культуры сельских территорий, создания условий для организации досуга населения в соответствии с современными требованиями.
Конкурс проводится в два этапа.
На I этапе в срок до 10.04.2021 участники направляют заявки в органы местного самоуправления муниципальных образований региона. По итогам рассмотрения в муниципальных образованиях документы победителей I этапа предоставляются в Министерство культуры Московской области не позднее 15.04.2020.
На II этапе конкурсная комиссия Министерства культуры Московской области в течение 15 дней рассматривает поступившие документы, формирует рейтинг лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских населенных пунктов, и лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских населенных пунктов, и на основании рейтинга определяет победителей.
Итоги конкурса будут подведены в мае этого года.
Контактные лица: Артем Юрьевич Горбунов, тел.: 8 (498) 602–84-84, доб. 46067), Роман Леонидович Ломаев, тел.: 8 (498) 602–84-84, доб. 46066.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.