В Подмосковье стартовал конкурс для сельских учреждений культуры и их работникова

1 апре­ля 2021 года Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти объ­яв­ля­ет кон­курс на полу­че­ние денеж­но­го поощ­ре­ния луч­ши­ми сель­ски­ми учре­жде­ни­я­ми куль­ту­ры и луч­ши­ми работ­ни­ка­ми сель­ских учре­жде­ний куль­ту­ры.

Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти объ­яв­ля­ет кон­курс на полу­че­ние денеж­но­го поощ­ре­ния луч­ши­ми сель­ски­ми учре­жде­ни­я­ми куль­ту­ры и луч­ши­ми работ­ни­ка­ми сель­ских учре­жде­ний куль­ту­ры, нахо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ний региона.

Кон­курс про­во­дит­ся в целях при­вле­че­ния обще­ствен­но­сти к актив­но­му уча­стию в куль­тур­ной жиз­ни Под­мос­ко­вья; при­об­ще­ния под­рас­та­ю­ще­го поко­ле­ния к луч­шим образ­цам оте­че­ствен­но­го и зару­беж­но­го искус­ства, народ­ной куль­ту­ры, люби­тель­ско­му твор­че­ству; сти­му­ли­ро­ва­ния ини­ци­а­ти­вы, твор­че­ства, поис­ка и внед­ре­ния новых тех­но­ло­гий, форм и мето­дов рабо­ты; повы­ше­ния зна­чи­мо­сти, пре­сти­жа в обще­стве про­фес­сии работ­ни­ка куль­ту­ры; фор­ми­ро­ва­ния поло­жи­тель­но­го ими­джа учре­жде­ний куль­ту­ры, явля­ю­щих­ся основ­ны­ми про­вод­ни­ка­ми госу­дар­ствен­ной куль­тур­ной поли­ти­ки на тер­ри­то­ри­ях сель­ских насе­лен­ных пунк­тов реги­о­на; раз­ви­тия мате­ри­аль­но-тех­ни­че­ской базы учре­жде­ний куль­ту­ры сель­ских тер­ри­то­рий, созда­ния усло­вий для орга­ни­за­ции досу­га насе­ле­ния в соот­вет­ствии с совре­мен­ны­ми требованиями.

Кон­курс про­во­дит­ся в два этапа.

На I эта­пе в срок до 10.04.2021 участ­ни­ки направ­ля­ют заяв­ки в орга­ны мест­но­го само­управ­ле­ния муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ний реги­о­на. По ито­гам рас­смот­ре­ния в муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ни­ях доку­мен­ты побе­ди­те­лей I эта­па предо­став­ля­ют­ся в Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти не позд­нее 15.04.2020.

На II эта­пе кон­курс­ная комис­сия Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти в тече­ние 15 дней рас­смат­ри­ва­ет посту­пив­шие доку­мен­ты, фор­ми­ру­ет рей­тинг луч­ших учре­жде­ний куль­ту­ры, нахо­дя­щих­ся на тер­ри­то­ри­ях сель­ских насе­лен­ных пунк­тов, и луч­ших работ­ни­ков учре­жде­ний куль­ту­ры, нахо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии сель­ских насе­лен­ных пунк­тов, и на осно­ва­нии рей­тин­га опре­де­ля­ет победителей.

Ито­ги кон­кур­са будут под­ве­де­ны в мае это­го года.

Кон­такт­ные лица: Артем Юрье­вич Гор­бу­нов, тел.: 8 (498) 602–84-84, доб. 46067), Роман Лео­ни­до­вич Лома­ев, тел.: 8 (498) 602–84-84, доб. 46066.

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