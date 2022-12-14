В Подмосковье стартовала серия ледовых представлений с участием звезд фигурного катания и известных артистов

В минувшие выходные в четырех городах Подмосковья с успехом прошли ледовые представления. Участники проекта чемпиона мира и Европы в танцах на льду, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха «Ледниковый период. Чемпионы» выступили на катках парка «Елочки» г.о. Домодедово, «Наташинского парка» г.о. Люберцы, парка Малевича г.о. Одинцово и «На Театральном» г.о. Химки.
Жители и гости Московской области смогли увидеть выступления знаменитых российских фигуристов Алексея Ягудина, Артема Федорченко, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Албены Денковой, Максима Ставицкого, Алексея Ускова и других, а также известных артисток Дарьи Мороз и Регины Тодоренко.
Всего в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в декабре – январе состоятся 29 бесплатных ледовых представлений в 25 городских округах.
В ближайшие выходные зрителей, помимо «Ледникового периода», ждут еще два красочных спектакля: «Царевна-лягушка» в постановке олимпийской чемпионки в танцах на льду, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта России Татьяны Навки и «Сказки Евгения Плющенко» в постановке двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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