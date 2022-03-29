В Подмосковье запущен портал для записи в творческие кружки

«В Подмосковье запущен портал для записи детей и взрослых на творческие кружки. На портале можно не только записаться на занятия, но и узнать что-то новое о подмосковных домах культуры и ближайших культурных мероприятиях», – заявила вице-губернатор Московского региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что благодаря порталу каждый сможет найти для себя и своего ребенка интересный клуб на любой вкус и возраст.

«С помощью портала вы сможете записать своего ребенка в театральный кружок, приобщить его к фитнесу или танцам, да и себе выбрать направление для занятий», – заключила Каклюгина.

Добавим, что портал работает по ссылке: dk.mosreg.ru.

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