В последнее воскресенье лета школьники и студенты бесплатно посетят Красногорский филиал Музея Победы

27 августа, в последнее воскресенье лета, школьники и студенты могут бесплатно посетить Красногорский филиал Музея Победы. Для этого в кассе необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

Помимо постоянной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы, освещающей темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной, посетителей ждут тематические выставки. Гости филиала смогут познакомиться с экспозицией «Укротители «тигров», посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве. На выставке представлены раритеты из фондовой коллекции музея. В центре экспозиции - фотомонтаж советского художника, иллюстратора, плакатиста и карикатуриста Бориса Клинча «Внимание – танки!». Художник предложил свое видение обложки к пафосной книге с одноименным названием генерала бронетанковых войск нацистской Германии Гудериана. Среди экспонатов также представлены предметы боевой экипировки танкиста: танковые очки, кобура сигнального пистолета, ларинги (разновидность микрофона) и др. Выставку дополняют пропагандистские листовки-пропуски, а также листовки-инструкции, в которых говорится о том, как вести себя в разных ситуациях. Например, листовка «Девять правил борьбы с немецкими танками» содержит информацию об уязвимых местах танков противника и способах их уничтожения. Такого рода листовки спасли жизнь многим бойцам. Посетители также увидят выставку «СВАГ. Территория влияния», которая рассказывает о работе советской военной администрации в Германии. На выставке представлены фотографии и документы, раскрывающие основные аспекты деятельности офицеров СВАГ. Среди уникальных экспонатов — личные вещи, документы и награды начальника Управления пропаганды СВАГ полковника Сергея Ивановича Тюльпанова.

«Мы также приглашаем школьников и студентов на экскурсии и образовательные программы. Например, на программу «Курская Великая дуга», посвященную основным этапам, итогам и героям сражения, «Мохнатые герои Победы», рассказывающую о подвигах четвероногих героев», — отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.