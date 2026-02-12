В повторный прокат выходит философская драма Павла Лунгина «Остров»

В повторный прокат выходит самый загадочный и искренний фильм режиссера Павла Лунгина — «Остров». Уникальное российское кино, где мистика переплетается с реальностью, а глубокий символизм — со светлым юмором. Сегодня картина, помогающая обрести силы и надежду вопреки любым обстоятельствам, вновь приглашает зрителей к внутреннему и межпоколенческому диалогу.

В этом году «Остров» отмечает 20-летний юбилей и возвращается на большие экраны. Дистрибьютором выступит кинопрокатная компания К24. Производство — «Студия Павла Лунгина» по заказу телеканала «Россия».

Премьера фильма состоялась в 2006 году на открытии 17-го кинофестиваля «Кинотавр». «Остров» — первая в истории российская картина, ставшая фильмом закрытия 63-го Венецианского фестиваля. В 2007 году «Остров» получил 6 премий «Золотой орел» и 6 премий «Ника», в том числе в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая операторская работа» и других.

Главную роль отца Анатолия сыграл культовый актер и музыкант Петр Мамонов, который гениально, почти с документальной точностью, раскрыл трансформацию героя на пути к прощению. Персонаж Мамонова получился крайне убедительным не только благодаря профессионализму и органике актера, но и благодаря некоторым совпадающим фактам из его биографии: Петр в юности подрабатывал кочегаром в котельной, а в более зрелом возрасте сознательно обратился к православному христианству.

Павел Лунгин: «Мамонова я “увидел” сразу. С Петей знаком много лет, видел все его театральные моноспектакли, знаю, какой путь он прошел. Понимаете, в нем всегда была юродивость. Мамонов не столько отца Анатолия играл, сколько себя. Когда мы снимали молитву, это был крайне интимный момент. Это не игра была — Петр молился так, как молится ежедневно. Ничего подобного в кинематографе мне видеть до сих пор не приходилось». (Московский комсомолец, 2006)

Виктор Сухоруков исполнил роль отца Филарета — по-детски наивного и светлого настоятеля монастыря: «Для меня центральной была сцена в котельной, где главный герой фильма, отец Анатолий, испытывает моего персонажа огнем и дымом… Он словно заставляет отца Филарета выйти из забытья. Для меня драма отца Филарета в его глубоком заблуждении: ему кажется, что он уже договорился с Богом и забронировал себе место в раю. На самом-то деле оказывается, что вера наша не только в чтении Евангелия. Не только в бдениях и в постах. Есть нечто иное». (Российская газета, 2006)

Яркая, глубокая и почти комичная роль карьериста от церкви досталась Дмитрию Дюжеву, раскрыв новые грани его актерского дарования: «Павел Лунгин этой картиной хотел задать вопросы о вере, о чуде — о том, как вы это понимаете, во что вы верите и в чем вы видите настоящее чудо? И не только для зрителей, но и для актеров, прежде всего, этот фильм стал духовным путешествием, духовным опытом. И мы в этом путешествии были искренни. Может быть, поэтому и случилось чудо с самим фильмом, что без всякой надежды на популярность, без всякой надежды найти понимание вдруг после премьеры пошел такой резонанс, все стали об этом говорить». (Православие.ru, 2006)

Потрясающая операторская работа Андрея Жегалова погружает зрителя в медитативный, почти сказочный мир, завораживает величественной и аскетичной красотой северной природы и ловит самые тонкие и возвышенные эмоции на лицах актеров. Минималистичное и вдумчивое музыкальное сопровождение композитора Владимира Мартынова, по общему признанию критиков и отзывам зрителей, отмечено как лучший и самый мощный трек последнего времени.