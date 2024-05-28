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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-ПетербургВ преддверии Дня города телебашню в Петербурге украсила праздничная подсветка

В преддверии Дня города телебашню в Петербурге украсила праздничная подсветка

editor
By editor
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телебашня петербурга

Вечером 25 мая в Каменноостровском дворце ввели в эксплуатацию архитектурно-художественную подсветку петербургской телебашни РТРС.

В церемонии участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Станислав Казарин, первый заместитель генерального директора РТРС по экономике и финансам Алексей Попов, директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан Евсеев, генеральный директор ООО «Орион-Арт» Дмитрий Орликов.

«Первая подсветка появилась на телебашне в год 300-летия Санкт-Петербурга. В 2008 году ее заменили на новую. Настало время обновить её еще раз. Мы обратились с этой просьбой к руководству РТРС. Сегодня видим результат. Это большой подарок ко дню рождения нашего города», – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что телебашня – один из символов Петербурга, поблагодарил руководство РТРС и монтажников за качественное выполнение всех работ. Первое праздничное включение подсветки глава города предложил посвятить победе «Зенита» в Чемпионате России и 99-летию со дня основания клуба. Поэтому башня окрасилась в его фирменные цвета. 27 мая, в День города, сооружение будет подсвечено в цвет государственного флага.

Система освещения состоит из 5728 светодиодных светильников. Оборудование дает возможность проводить красочные световые шоу, воспроизводить динамические эффекты (мерцание, переливы, плавное разгорание и затухание) и при этом позволяет вдвое сэкономить на энергозатратах. Предусмотрены разные варианты освещения для будней, выходных и праздников.

«Телебашня культурной столицы получила выразительную подсветку. В ее составе – шесть километров гирлянд, которые украсят город в вечернее время. Мы благодарны губернатору Александру Беглову и Правительству Санкт-Петербурга за поддержку проекта. Переливающаяся огнями телебашня будет регулярно участвовать в федеральных праздничных акциях наряду с другими высотными объектами РТРС», – отметил Алексей Попов.

Монтаж оборудования проходил с октября 2023 года по май 2024 года и осложнялся погодными условиями. Подрядчиком стала компания «Орион-Арт».

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