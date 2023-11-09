Литературное событие года, книгу «Призрак замка Гримуар» Шарлотты Фрост читатели ждут с тем же нетерпением и предвкушением волшебства, что и новогодние праздники. Тем более, что детектив о расследованиях журналистки Мари Легран по определению автора — рождественский. Эта книга — лучший спутник в холодное время года для тех, кто хочет расслабиться душой и задать жару маленьким серым клеточкам. Шарлотте удалось мастерски смешать в «Призраке» шарм интеллектуального классического детектива и волшебную атмосферу, полную культурных аллюзий, захватывающих дух загадок и праздничного антуража.

Солидный томик — волшебный подарок, который обрадует и вас, и ваших близких, — это четыреста сорок страниц чистого восторга. Время за чтением летит незаметно. С первых же строк книга заставляет забыть обо всем, дарит мощный заряд эндорфинов неожиданной развязкой и оставляет приятное послевкусие.

Шарлотта переносит читателя в магическую атмосферу гостиницы, затерянной в австрийских Альпах, где «снежный шелкопряд прядет свои ледяные нити, и птицы уже перестали летать над горами…» Здесь на стенах висят полотна великих мастеров и праздничные гирлянды, здесь говорят о вкусной еде и искусстве, здесь разыгрывают сценки из Шекспира и хитро усмехается в усы черный кот Моцарт. Воздух «Гримуара» пропитан ароматами шоколадного торта «Захер», глинтвейна, китайской экзотики и будоражащих кровь тайн. Ходят слухи, что здесь обитает настоящее привидение…

Журналистка Мари Легран, тринадцать эксцентричных гостей и черный кот Моцарт собираются в «Гримуаре» в канун Рождества. В духе классических герметичных детективов снежный завал отрезает гостей от цивилизации, и в отеле начинают происходить странные вещи. Журналистка понимает, что «Гримуар» скрывает тайны, которые могут стоить ей жизни. Сможет ли она раскрыть загадку страшной гостиницы, пока еще не поздно?

Вам не дадут скучать наделенная блестящим умом и страстью к приключениям главная героиня и ее веселый помощник, обожающий вкусно поесть, безумные ученые и избалованные аристократы, отважный спортсмен и экзотический иностранец, озорная старушка и, конечно же, великолепный черный кот Моцарт.

Увлекательный сюжет — далеко не единственное достоинство детектива «Призрак замка Гримуар». Роман атмосферный, ароматный, а главное — познавательный.

Для вас со вкусом сервируют преступление в закрытой комнате, подадут на десерт леденящие душу байки о привидениях, а китаец Ван Фу присыплет блюдо пикантными экзотическими приправами. Он угостит вас жасминовым чаем, расскажет о Древнем Китае и погадает на черепаховых панцирях эпохи династии Шан. Под треск поленьев в камине вы побеседуете о картинах Ренуара, неолуддитах и пользе полноценного завтрака, а после вместе с Мари и ее друзьями зададите жару маленьким серым клеточкам в Павильоне Неомраченного Уединения в китайском саду у валунов, извлеченных, по словам хозяина, из озера Тайху.

Шарлотта Фрост — наследница традиций классического детектива и талантливый писатель, способный оживить викторианский шарм в современных рамках. Долгожданный дебют ее «Призрака замка Гримуар» — настоящее литературное событие года: интересно, интригующе, интеллектуально. Сможете ли вы разгадать загадку Шарлотты быстрее, чем Мари Легран?

«Призрак Замка Гримуар» станет приятным чтением для ценителей деталей и тонкостей классических детективов Агаты Кристи и Артура Конан Дойла, поклонников вселенских тайн Дэна Брауна и фанатов волшебной атмосферы в стиле книг о Гарри Поттере.

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