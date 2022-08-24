В пресс-центре РИАМО прошла пресс-конференция, посвященная Детскому культурному форуму

В пресс-центре РИАМО состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Детскому культурному форуму, в котором примет участие и делегация Московской области.

Перед журналистами выступили и ответили на их вопросы начальник управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры и туризма Московской области Наталья Рыбина, руководитель научно-методического центра Московского Губернского колледжа искусств Михаил Фудашкин, начальник управления по культуре и делам молодежи администрации г.о. Электросталь Сергей Бобков, руководитель делегации участников форума от Московской области, директор Высоковской детской школы искусств г.о. Клин Екатерина Сорокина.

Детский культурный форум пройдет в Москве с 25 по 27 августа. На этой уникальной площадке одаренные дети встретятся друг с другом, педагогами, родителями, лидерами культуры и государственными и общественными деятелями для того, чтобы заявить о своем видении развития культуры для успешной творческой реализации.

В форуме примут участие почти 1,5 тыс. одаренных детей в возрасте от 12 до 17 лет из 85 субъектов Российской Федерации, а также делегации из дружественных стран.

От Подмосковья на форум отправятся 7 одаренных детей. Это победители и лауреаты Всероссийских и областных фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества, хореографического, исполнительского, изобразительного, театрального и прикладного искусства, робототехники, научных проектов.

«В Московской области работают 186 детских школ искусств, в которых обучаются свыше 96 тысяч детей, – сказала Наталья Рыбина. – Обучение в этих школах ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим программам по 19 направлениям. Также в регионе есть четыре государственных профессиональных колледжа, из которых три музыкальных и один многопрофильный колледж искусств с тремя филиалами.

Самые популярные направления – живопись (обучаются более 17 тыс. человек), фортепиано (более 15 тыс.) и народные инструменты: баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара (более 10 тыс.).

С целью поддержки одаренных детей, обучающихся в ДШИ, ежегодно на территории Подмосковья проводятся творческие мероприятия в сфере художественного образования (международные, всероссийские и областные конкурсы, фестивали, выставки, олимпиады). В этом году состоится более 100 творческих мероприятий, в которых примут участие свыше 160 тыс. детей.

Ежегодно творческая команда Московской области принимает участие в молодежных Дельфийских играх России. Обучающиеся и педагогические работники образовательных учреждений сферы культуры ежегодно участвуют в общероссийских конкурсах «Лучшая ДШИ», «Лучший преподаватель ДШИ» и «Молодые дарования России». При поддержке Губернатора Московской области, начиная с 2019 года, одаренные дети – лучшие обучающиеся ДШИ, добившиеся высоких творческих успехов в области искусств, получают адресную финансовую поддержку.

Средства направляются на участие в международных и всероссийских творческих конкурсах, мастер-классах, приобретение музыкальных инструментов и оборудования.

В работе с одаренными детьми Министерство культуры и туризма Московской области сотрудничает с Благотворительным фондом «Новые имена им. И.Н. Вороновой» под руководством народного артиста России Дениса Мацуева. С 2013 года Академией народного артиста СССР Юрия Башмета проводятся мастер-классы, направленные на выявление и развитие музыкально одаренных детей».

«Центры дополнительного образования и школы искусств Подмосковья сейчас активно продвигают современную повестку, – подчеркнул Сергей Бобков. – И не случайно в составе нашей делегации на форум едут юные представители направлений «Кино и анимация» и «Традиционные и новые медиа». Софья Майсова всерьез занимается проектом по сохранению исторической памяти о подмосковных городах, разрабатывает интернет-сайт. А Екатерина Кадейкина работает над проектом по созданию для своих сверстников анимационного кино об истории России.

Одна из тем предстоящего форума – организация детского культурного волонтерства. В Подмосковье движение волонтеров культуры стало развиваться с 2019 года, и сейчас в каждом муниципальном образовании существуют такие волонтерские центры. На конец июля в регионе зарегистрировано более 6 600 волонтеров».

«На предстоящем форуме представят не все направления искусства, – отметил Михаил Фудашкин. – Считаю, что в будущем нужно включить в программу декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы, художественные достижения ремесленников – важная часть российской культуры и предмет ее особой гордости.

Московская область – один из древних очагов самобытного русского творчества. Именно с нашим регионом связаны такие известные российские бренды как Гжельская керамика, Сергиево-Посадская матрёшка, Жостовский поднос, Клинская ёлочная игрушка, платки из Павловского Посада, Богородская игрушка».

«В рамках Национальной программы детского туризма Министерство культуры Российской Федерации подготовило для участников форума культурно-просветительскую программу «Моя Россия – Моя Москва», – сказала Екатерина Сорокина. – Это автобусные и пешеходные экскурсии по Москве, экскурсии в Российский национальный музей музыки, Третьяковскую галерею, музей-заповедник А.П. Чехова в Мелихово, музей Л.Н. Толстого в Хамовниках, квесты, аттракционы. В общем, программа у форума насыщенная, и скучать детям в эти дни точно не придется».

26 августа в рамках форума запланировано проведение форсайт-сессии «Культурный манифест нового поколения». Форсайт-сессия – это уникальная методика прогнозирования будущего, инновационный мозговой штурм, позволяющий максимально эффективно понять достоинства и недостатки прошлого и учесть это в создании новых технологий. Задача форсайта – не предсказать будущее, а совместными усилиями и с учетом всех факторов, влияющих на ситуацию, договориться о том, каким оно будет. От Московской области в работе сессии примут участие Дарья Кондрашина и Василий Осташенко.

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