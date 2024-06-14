В Президентской академии состоялся гала-концерт I Всероссийского конкурса талантов

В Академии состоялся гала-концерт «Россия – это мы», посвященный Дню России и 75-летию Ветеранской организации вуза. Мероприятие стало финальным этапом I Всероссийского многожанрового конкурса «Поколение будущего» с участием детей и молодежи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Конкурс, стартовавший в январе, упрочил наши связи с новыми территориями России, – рассказала организатор мероприятия, заместитель директора Центра экспериментальных образовательных программ Института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии Жанна Сафонова. – В состав жюри вошли выдающиеся деятели искусства и культуры, сотрудники и представители студенческого совета, активисты первичного отделения “Движения Первых” Президентской академии».

Работы победителей конкурса в номинациях «Художественная фотография», «Живопись. Иллюстрация» и «Прикладное искусство» стали основой экспозиции выставки, которую открыли проректор по молодежной политике Президентской академии Алексей Спирин и почетный член Российской академии художеств Герман Черемушкин. По оценке сенатора Российской Федерации Сергея Колбина, она достойна того, чтобы экспонироваться в вузах, музеях, министерствах и ведомствах страны.

На гала-концерт в Москву приехали финалисты – солисты и творческие коллективы, студенты и сотрудники вузов новых регионов России. Приветствие гостям и участникам прислали скульптор Зураб Церетели, Арктический институт культуры из Якутии. В адрес ветеранов Академии прозвучало приветствие от сенатора Российской Федерации Сергея Колбина, легендарного командира спецподразделения ОМОН «Беркут» в Севастополе в 2014 году. Поздравил коллег председатель окружного Совета ветеранов, генерал-лейтенант Виталий Скрябин.

Как отметил проректор Академии Алексей Спирин, название концерта полностью отражает самоощущение каждого из присутствующих в зале. «Мы сильны преемственностью поколений, юбилей организации ветеранов – наш общий праздник, мы всегда в одном строю», – заверил он. Ветеранам Президентской академии были вручены благодарственные письма.

В программу концерта вошли номера призеров в номинациях «Вокальное искусство», «Художественное слово», «Хореография», а также выступления ведущих детских и студенческих коллективов Москвы и Московской области. На сцене Президентской академии выступили танцевальный ансамбль «Юность» и вокалистки Татьяна Гармаш и Анастасия Могуренко из Мелитопольского государственного университета, солистка из Донбасского технического университета Виктория Соколова, хореографический дуэт Арины Шуфлатовой и Валерии Кононенко из Мариупольского государственного университета им. Куинджи, народный фольклорный ансамбль «Ленок» Московского казачьего общества, хор Президентской академии и другие финалисты конкурса.

Призы победителям вручали советник-посланник Посольства Донецкой Народной Республики в России Ольга Батарская, заслуженный деятель искусств Людмила Сидоренко, заместитель атамана Московского окружного казачьего общества по работе с молодежью Денис Золотов.

Руководитель Института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии Руслан Корчагин назвал торжественное мероприятие отличным способом сплотить поколения: 100 лет Академии и 75 лет ее ветеранской организации вызывают уважение к пройденному пути и побуждают молодежь к ответственности за будущее страны.