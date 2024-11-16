В программе «НоваЯ» рассказали о выборе правильного баланса между работой и личной жизнью

«НоваЯ» научит правильному балансу между личной жизнью и работой. Очаровательная ведущая Анна Семенович вместе с экспертами по психологии и стилю поделятся секретами красоты, расскажут о модных трендах в одежде и аксессуарах и помогут женщинам сделать шаг навстречу новой себе.

Героиня выпуска – Ольга Шилина. С самого детства у неё было две мечты: стать радиоведущей и открыть приют помощи бездомным животным. Обе мечты осуществились. В период работы в эфире Оля и спасла своих первых собаку и котенка. Сейчас у неё 125 собак и 14 кошек. Когда-то девушка сама пережила предательство, а потому просто не может пройти мимо брошенных питомцев. Мужчинам наша героиня больше не доверяет, а близкие замечают, что эту женщину с большим и добрым сердцем воздыхатели чаще воспринимают как «спасательный круг». До сих пор ни один из поклонников не смог разделить с Ольгой любовь к её непростому, но благородному делу. Чтобы привлечь к себе внимание подходящего ей мужчины, женщина решилась на перемены.

Для начала героиня отправилась на беседу с психологом. Вместе они выясняли, как не перейти ту грань, после которой питомец становится единственным смыслом жизни и полностью заменяет человеческое общение. Специалист предложил научиться любить себя и подарил секретную практику, которой Ольга теперь пользуется каждое утро.

Далее — ряд испытаний и встреча лицом к лицу со своими страхами. Девушка никогда не водила машину, боялась автомобилей и высоты. Команда проекта «НоваЯ» показала Ольге, что людям можно и нужно доверять. Курс контраварийной подготовки, несколько экстремальных трюков, в том числе и «полицейский разворот» на 180 градусов на полном ходу и взрослые аттракционы. Все это позволило героине на время забыть обо всех заботах, окунуться в детство, преодолеть страхи и положиться на крепкое мужское плечо инструктора.

Следующим этапом в тотальной перезагрузке стал поход к стилисту. Модный образ, красивый макияж и укладка вернули озорной огонек в глазах и помогли женщине сделать первый шаг к переменам.