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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В программе «НоваЯ» рассказали о выборе правильного баланса между работой и личной жизнью

editor
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Ольга Шалина. Фото © пресс-служба Пятого канала

«НоваЯ» научит правильному балансу между личной жизнью и работой. Очаровательная ведущая Анна Семенович вместе с экспертами по психологии и стилю поделятся секретами красоты, расскажут о модных трендах в одежде и аксессуарах и помогут женщинам сделать шаг навстречу новой себе.

Героиня выпуска – Ольга Шилина. С самого детства у неё было две мечты: стать радиоведущей и открыть приют помощи бездомным животным. Обе мечты осуществились. В период работы в эфире Оля и спасла своих первых собаку и котенка. Сейчас у неё 125 собак и 14 кошек. Когда-то девушка сама пережила предательство, а потому просто не может пройти мимо брошенных питомцев. Мужчинам наша героиня больше не доверяет, а близкие замечают, что эту женщину с большим и добрым сердцем воздыхатели чаще воспринимают как «спасательный круг». До сих пор ни один из поклонников не смог разделить с Ольгой любовь к её непростому, но благородному делу. Чтобы привлечь к себе внимание подходящего ей мужчины, женщина решилась на перемены.

Для начала героиня отправилась на беседу с психологом. Вместе они выясняли, как не перейти ту грань, после которой питомец становится единственным смыслом жизни и полностью заменяет человеческое общение. Специалист предложил научиться любить себя и подарил секретную практику, которой Ольга теперь пользуется каждое утро.

Далее — ряд испытаний и встреча лицом к лицу со своими страхами. Девушка никогда не водила машину, боялась автомобилей и высоты. Команда проекта «НоваЯ» показала Ольге, что людям можно и нужно доверять. Курс контраварийной подготовки, несколько экстремальных трюков, в том числе и «полицейский разворот» на 180 градусов на полном ходу и взрослые аттракционы. Все это позволило героине на время забыть обо всех заботах, окунуться в детство, преодолеть страхи и положиться на крепкое мужское плечо инструктора.

Следующим этапом в тотальной перезагрузке стал поход к стилисту. Модный образ, красивый макияж и укладка вернули озорной огонек в глазах и помогли женщине сделать первый шаг к переменам.

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