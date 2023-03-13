В прокат выходит документальный фильм «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой о космических исследованиях в Антарктиде

Обладатель приза за лучшую режиссуру на фестивале документального кино «Форма жизни» в Перми. Участник конкурсных программ фестивалей «Мир знаний», «Окно в Европу», «Золотой ворон», «Человек и природа», документального и короткометражного кино в Ченнаи (Индия) предоставляет зрителю уникальную возможность почувствовать себя космическим исследователем, первооткрывателем и покорителем новых территорий.

Прокат картины осуществляется в рамках проекта СТРАНА.DOC, направленного на развитие и поддержку кинотеатрального проката российского документального кино.

Прокат предваряют специальные показы в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве 14 марта в 19:30 в киноцентре «Октябрь» фильм зрителям представит Анастасия Зверькова. Спецпоказ в Петербурге запланирован на 18 марта в 16:30 на Ленфильме, картину обсудят режиссер и Павел Пугачев (журнал «Сеанс»).

Молодой ученый в области космической медицины отправляется на антарктическую станцию «Восток», самую холодную точку планеты, чтобы исследовать зрение человека в экстремальных условиях. Последний самолет улетает, полярники оказываются в изоляции. В это же время группа испытателей из России и США запирается в копии космического корабля. Оба эксперимента приводят героев в состояние острого одиночества. И ставят перед нами вопрос: готов ли человек к дальним космическим полетам духовно, а не физически?

«Трудно поверить, что среди нас, в будничной суете, есть молодые ученые, ежедневные усилия которых нацелены на выход в дальний космос. Чтобы в будущем человек мог летать, они лишают себя свободы. Такова цена научных данных для исследования эффекта изоляции», – говорит режиссер Анастасия Зверькова.

Фильм «Свобода в квадрате» выходит в прокат при поддержке Гильдии неигрового кино и телевидения. Победитель в номинации «Самый перспективный документальный проект из региона Центральной и Восточной Европы» на питчинге Docu Talents from the East @Sarajevo Film Festival.

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