В прокат выходит фильм «Нитрам» австралийского режиссера Джастина Курзеля

24 ноября в российский прокат выходит фильм «Нитрам» австралийского режиссера Джастина Курзеля. В центре сюжета - нелюдимый молодой человек по имени Нитрам. После трагической разлуки с единственным другом герой все сильнее проникается ненавистью к окружающим, что приводит к самой масштабной серии убийств за всю историю Австралии.

Мировая премьера фильма прошла 16 июля 2021 года в рамках Каннского кинофестиваля. Тогда американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший главного героя, получил приз за лучшую мужскую роль. Российская премьера состоялась в октябре 2022 года рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1» — совместной программы творческого объединения Arthouse и московского Дома культуры Нитрам (Калеб Лэндри-Джонс) живет со своей матерью (Джуди Дэвис) и отцом (Энтони Лапалья) в пригороде Австралии в середине 1990-х годов. Он убежден, что никогда не сможет вписаться в общество. Так было до тех пор, пока он не находит близкого друга в затворнице-наследнице Хелен (Эсси Дэвис). Однако, когда эта дружба подходит к своему трагическому концу, а одиночество и гнев Нитрама растут, он начинает медленное погружение в кошмар, кульминацией которого становится самое массовое убийство в Австралии.

Картина получила 20 наград и 18 номинаций, среди которых:

Победа в категории «Best Actor» на Каннском Кинофестивале (2021);

Номинация в категории «Palme d'Or» на Каннском Кинофестивале (2021);

Победы в категориях «Best Film», «Best Direction in Film», «Best Lead Actor in Film», «Best Lead Actress in Film», «Best Supporting Actor in Film», «Best Supporting Actress in Film», «Best Original Screenplay in Film», «Best Editing in Film» от Австралийской академии кинематографа и телевидения (2021);

Победа в категории «Best Editing in Feature Drama» от Ассоциации Австралийских Сценаристов (2022);

Победа в категории «Feature Film – Original» Гильдии Австралийских Писателей (2021).

Джастин Курзель — австралийский кинорежиссер, известный по экранизации трагедии Шекспира «Макбет» с Майклом Фассбендером. Дебютом в полнометражном кино стала картина «Снежный город», принесшая ему премию ФИПРЕССИ в Каннах, в 2011 году.

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