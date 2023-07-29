В прокат выходит семейный фильм о летней вечеринке «Мини диско. Танцуют все!»

7 сентября 2023 года в широкий прокат выходит музыкальный фильм «Мини диско. Танцуют все!». Это по-настоящему веселый семейный фильм о большой танцевальной вечеринке, включающей в себя известные хиты диско, такие как «Чи чи ва» и «Коко Локо», «Тео, Тео», «танцуй с тетей Ритой». Московская премьера пройдет 3 сентября в кинотеатре MORI CINEMA Кунцево (адрес: м. Молодежная, ул. Ярцевская 19, МФК «Кунцево Плаза»), сбор гостей в 14.00, начало показа в 15.00. В программе мероприятия — музыкально-хореографические номера от дуэта Moths, дефиле детской моды компании Mariposik, угощение от компании «Штолле», а также розыгрыши призов и танцевальный конкурс для детей.

В музыкальном фильме друзья Тео и Лулу отправляются на отдых в кемпинг, чтобы пережить увлекательный квест по пути на ежегодную самую большую танцевальную вечеринку из существующих, которую устраивает тетя Рита. Апогеем торжества станет танцевальное шоу, а мечтой — приз за победу в нем. Герои спешат на праздник, но по пути сталкиваются со множеством препятствий: у них ломается машина, а из зоопарка сбегает лев, еще и конкуренты по танцевальному конкурсу стремятся сорвать поездку. По-настоящему летний фильм приглашает зрителей зарядиться веселой атмосферой веселого праздника.

Режиссером картины выступил Деннис Ботс — голландский кинематографист родом из Южной Африки, который известен такими работами, как «Хорошие дети не плачут», «Секреты войны» и сериалом «Проект Орфей». Отец Ботса был заядлым режиссером-любителем, и Деннис снял свой первый фильм «Шетани» в возрасте 12 лет. Это было кино об африканской статуе, содержащей в себе живой дух.

Главные роли в новой ленте «Мини диско. Танцуют все!» исполнили: Эстер Мбайр, Сила Ван Дер Зван, Пит Томассен, Эдсилия Ромбли, Пим Муда, Эдо Бруннер, Лукретия ван дер Флоот, Риддер ван Кутен.

«Мини диско» получил премию «Золотой фильм» после того, как на него было продано 100 000 билетов. Обаятельные герои, зажигательные танцы, яркие краски и добрый юмор уже пришлись по душе зрителям во всем мире. Теперь фильм смогут оценить и в России.

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