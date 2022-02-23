В прокат вышел научно-популярный фильм Ольги Стефановой «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду»

Антарктида — часть нашей планеты, которая всегда привлекала людей своей неизведанностью и непокоримостью. Ровно 65 лет назад советскими учеными-путешественниками был сделан самый большой в истории нашей планеты шаг по освоению этой части Земли — началась советская комплексная антарктическая экспедиция. И уже 13 февраля 1956 года открылась советская полярная станция «Мирный», которая стала площадкой для путешественников со всего мира для покорения Антарктиды.

К очередной годовщине открытия полярной станции «Мирный» медиагруппа «Красный квадрат» выпускает научно-познавательный фильм «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду», посвященный полярникам всего мира, которые не остановились перед лицом опасности и смерти в осуществлении своей мечты — познания Антарктики.

Остров Буромского — необитаемый скалистый остров, расположенный всего в 2 километрах от станции «Мирный». Остров был открыт австралийскими учеными в начале ХХ века, но получил название в честь погибшего и захороненного здесь советского капитан-лейтенанта Николая Ивановича Буромского. Сейчас он имеет международный статус «Историческое место и памятник Антарктике №9».

За судьбой каждого персонажа фильма кроется героическая история, которая стала частью мирового освоения Антарктики. В фильме повествуется о советских, российских, швейцарских, чешских и немецких полярниках, которые в разные годы приезжали на станцию «Мирный». Некоторым из них так и не суждено было вернуться. Надпись на одном из памятников острова гласит: «Склоните голову сюда приходящие. Они отдали жизнь в борьбе с суровой природой Антарктики».

В картине используется уникальная фото и видеохроника из личных архивов полярников, которая раньше не демонстрировалась на широких экранах. Зрители смогут увидеть подробности быта «покорителей Антарктиды», которые обычно остаются за пределами объектива телекамер, а также узнать о смертельных опасностях, которым подвергаются герои-полярники.

«Темой Антарктиды я занимаюсь уже 14 лет. Идея создать этот фильм родилась 10 лет назад, когда я, будучи специальным корреспондентом программы «Вести», оказалась впервые на острове Буромского, недалеко от полярной станции Мирный. Тогда-то я и увидела, в каком состоянии находятся кладбища полярников. Наш фильм посвящен вопросам, о которых предпочитают не говорить, не думать и не вспоминать. Но мы уверенны, что каждый погибший полярник имеет непререкаемое право на память. И именно поэтому появился этот фильм. Призвание – это великая сила, способная свернуть горы и растопить лёд. Она сильнее смерти», – говорит режиссер фильма Ольга Стефанова.

Фильм вышел в прокат 13 февраля 2022 года.

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