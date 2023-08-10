В пространстве Cube.Moscow откроется экспозиция «Нам нужен Дягилев», посвященная театральному искусству

С 19 августа по 22 сентября Kupol Gallery в арт-пространстве Cube.Moscow представит новый масштабный выставочный проект «Нам нужен Дягилев», посвященный всемирно известному антрепренеру Сергею Дягилеву, основателю знаменитых «Русских сезонов».

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Выставка объединит две группы тематических произведений. Посетители увидят работы художников XX века, которые создали новый художественный язык для театрального искусства, среди них Александр Бенуа, Леон Бакст, Эрте и Константин Коровин. А также познакомятся с произведениями современных авторов – Юрия Купера, Рустама Хамдамова, Екатерины Филипповой, Игоря Чапурина, Платона Инфанте и Вадима Тишина, которые переосмыслили художественный язык театра сквозь призму современного контекста. Всего в экспозицию вошли более 100 произведений живописи, графики, костюма и видеоарта, посвященных театру.

Создатели проекта предлагают увидеть и прочувствовать удивительную связь между эпохами и мастерами, которые сохраняют исторические корни и продолжают духовные традиции русского театра.

«В начале ХХ века русские художники были заняты поиском и экспериментом, в котором они совмещали обращение к истокам, архитипичным формам с авангардными новаторскими решениями. Сегодня же современные отечественные авторы, создающие новое и уникальное, идут по такому же пути, обращаясь к культурным кодам в своем художественном поиске: они наследуют традицию своих предшественников, среди которых мастера «Русских сезонов» занимают ключевое место, но создают при этом «свое», современное и актуальное. В рамках выставочного проекта «Нам нужен Дягилев» мы ставили перед собой цель дать возможность зрителю проследить и почувствовать эту особенность и взаимосвязь», – говорит Виктория Михопулу, искусствовед и сооснователь Kupol Gallery.

Для выставочного проекта свои экспонаты предоставили Большой театр и Фонд Андрея Челгакова. В экспозицию вошли костюмы из частных собраний И.В. Чапурина и Н.М. Цискаридзе, а также работы из коллекций Ольги Шепельской и Павла Кардашиди.

Адрес: Тверская, 3, отель The Ritz-Carlton, пространство Cube.Moscow.

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