25 августа в «Пространстве» креативного завода «Флакон» состоится благотворительный показ фильма Джейды Торун «Город кошек», а также ярмарка, где будут представлены аксессуары для людей и их питомцев, декор для дома и кондитерские изделия.

«Этот фильм рассказывает о жизни семи очаровательных кошек в одном из самых удивительных городов мира — Стамбуле. Сегодня хотелось бы напомнить о гуманном отношении к животным, у которых нет дома, и помочь кошкам и собакам из России — если не найти хозяев, то хотя бы обеспечить вакцинацию и лечение – в приютах или на улицах», — Виктория Лымарь, креативный продюсер кинопрокатной компании A-One.

На мероприятии будет организован сбор помощи для приютов — посетители смогут принести ветошь, игрушки и корм для животных для передачи в приюты, с которыми сотрудничают фонды из пула +1Люди.

Где? Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, зал «Пространство», второй этаж.

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