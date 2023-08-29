В пространстве Ц−1 универмага «Цветной» открывается выставка-ретроспектива Notfoundgallery

1 сентября в пространстве Ц−1 (Ц минус один) универмага «Цветной» откроется выставка «Галерея не найдена». Она рассказывает о феномене Notfoundgallery, альтернативной стороне культурной жизни Москвы. В экспозиции представлены работы художников, которые в разное время были участниками проекта Notfoundgallery. Среди них ― Кирилл Кто, Sneksy, Алексей Се, Сергей Голан, Дарион Шаббаш, Ведро, «команда 56» и другие.

Notfoundgallery ― выставочное пространство в жилой квартире на Северо-Западе Москвы. Основатель проекта Максим Кишкин открывал двери своей квартиры-галереи всем желающим, создавая место, в котором можно было проявить себя через творчество без оглядки на неодобрение. В своем проекте Кишкин соединяет идею архивации уличного искусства с возможностью его развития. Он находит уличных художников и приглашает их в безопасное пространство для создания искусства и взаимодействия с единомышленниками.

Выставка в «Цветном» стала промежуточным отчетом о деятельности Notfoundgallery, вышедшим за пределы квартиры Кишкина. Гости выставки увидят фрагменты проектов, реализованных галереей, и более 350 холстов из коллекции NAMES, которая преследует задачу архивации граффити-следов уличных художников. Уличное искусство недолговечно, поэтому в Notfoundgallery бережно собирали и хранили отдельные явления этой культуры — артефакты граффити-акций, теги граффити-художников.

«Notfoundgallery задумывалась как пространство для художников, свободное от кураторского контроля, ― рассказывает основатель галереи Максим Кишкин. ― Сложнее всего поддерживать систему, которая основана на свободе самовыражения, а не рамках, ограничениях или иерархии. Ценности, которые были характерны для проекта семь лет назад, остаются актуальными и сейчас. И они также нашли свое отражение в выставке „Галерея не найдена“ в пространстве Ц−1».

За семь лет существования в квартире-галерее было проведено около 50 выставочных проектов, внешних городских интервенций, музыкальных и событийных мероприятий, а также выпущено около 25 книг «литературы аутсайдеров» и самиздата.

Выставка «Галерея не найдена» продлится в культурном пространстве Ц−1 универмага «Цветной» до 1 октября. Вход свободный.

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