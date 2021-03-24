В Пушкино стартовал Международный конкурс «Кубок Подмосковья»

22 мар­та 2021 года в Пуш­ки­но стар­то­вал Меж­ду­на­род­ный кон­курс испол­ни­те­лей на гус­лях и мно­го­струн­ных без­гриф­ных инстру­мен­тах «Кубок Под­мос­ко­вья». Это состя­за­ние из реги­о­наль­но­го собы­тия дав­но пре­вра­ти­лось в один из пре­стиж­ных кон­кур­сов для всех испол­ни­те­лей на мно­го­струн­ных без­гриф­ных инстру­мен­тах. Тра­ди­ци­он­но здесь зву­чат гус­ли из Рос­сии, цим­ба­лы из Бело­рус­сии, сход­ные с гус­ля­ми инстру­мен­ты из стран При­бал­ти­ки, мно­го­струн­ные инстру­мен­ты из Азии.

В этот раз в свя­зи со слож­ной эпи­де­мио­ло­ги­че­ской обста­нов­кой кон­курс про­во­дит­ся в дистан­ци­он­ном формате.

В орг­ко­ми­тет посту­пи­ло око­ло 90 заявок соли­стов и ансам­блей из раз­ных реги­о­нов Рос­сии, а так­же из Бело­рус­сии, Лит­вы и Вен­грии. Нашу стра­ну на кон­кур­се пред­став­ля­ют музы­кан­ты из Моск­вы, Санкт-Петер­бур­га, Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Пер­ми, Пет­ро­за­вод­ска, Крас­но­дар­ско­го края и даже с Сахалина.

Авто­ри­тет­ное жюри, состо­я­щее из извест­ных музы­кан­тов Рос­сии и из-за рубе­жа под пред­се­да­тель­ством ком­по­зи­то­ра, заслу­жен­но­го арти­ста РФ, про­фес­со­ра РАМ им. Гне­си­ных Вик­то­ра Маля­ро­ва уже нача­ло рабо­ту. Резуль­та­ты кон­кур­са ста­нут извест­ны на гала-кон­цер­те и цере­мо­нии награж­де­ния 4 апре­ля в Боль­шом зале Мос­ков­ско­го област­но­го музы­каль­но­го кол­ле­джа им. С.С. Прокофьева.

Бла­го­да­ря пря­мой транс­ля­ции гала-кон­цер­та каж­дый смо­жет стать соучаст­ни­ком кон­кур­са и насла­дит­ся выступ­ле­ни­я­ми побе­ди­те­лей. В кон­цер­те при­мет уча­стие Оркестр рус­ских народ­ных инстру­мен­тов кол­ле­джа (худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель – Иван Вино­гра­дов, дири­жер – Кирилл Горячкин).

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