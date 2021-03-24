В Пушкино стартовал Международный конкурс «Кубок Подмосковья»

22 марта 2021 года в Пушкино стартовал Международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных безгрифных инструментах «Кубок Подмосковья». Это состязание из регионального события давно превратилось в один из престижных конкурсов для всех исполнителей на многострунных безгрифных инструментах. Традиционно здесь звучат гусли из России, цимбалы из Белоруссии, сходные с гуслями инструменты из стран Прибалтики, многострунные инструменты из Азии.
В этот раз в связи со сложной эпидемиологической обстановкой конкурс проводится в дистанционном формате.
В оргкомитет поступило около 90 заявок солистов и ансамблей из разных регионов России, а также из Белоруссии, Литвы и Венгрии. Нашу страну на конкурсе представляют музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Петрозаводска, Краснодарского края и даже с Сахалина.
Авторитетное жюри, состоящее из известных музыкантов России и из-за рубежа под председательством композитора, заслуженного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных Виктора Малярова уже начало работу. Результаты конкурса станут известны на гала-концерте и церемонии награждения 4 апреля в Большом зале Московского областного музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева.
Благодаря прямой трансляции гала-концерта каждый сможет стать соучастником конкурса и насладится выступлениями победителей. В концерте примет участие Оркестр русских народных инструментов колледжа (художественный руководитель – Иван Виноградов, дирижер – Кирилл Горячкин).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.