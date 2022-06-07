В рамках Летнего Арт фестиваля «Диалог Искусств» провели модный показ

Презентация проекта BADIYAR FASHION GROUP «Семейные ценности» и модный показ коллекций резидентов Международной Лиги Дизайнеров, учениц Школы Юного Кутюрье, и приглашённых дизайнеров прошли в рамках Летнего Арт фестиваля «Диалог Искусств» в Музее Ар Деко. Презентация началась с великолепного выступления учеников Школы лезгинки «Самур» (Москва).

Индира Бадияр, автор и основатель проекта, рассказала о том, как возникла идея создания BADIYAR FASHION GROUP о планах и перспективах проекта, включающего в себя: Международную Лигу Дизайнеров, Школу Юного Кутюрье и бренд одежды INDIRA BADIYAR.

В модном показе приняли участие Индира Бадияр с брендом INDIRA BADIYAR, дизайнеры Международной Лиги Дизайнеров среди которых Каринэ Рамазанова, Светлана Крошкина и Муслимат Шарипова, приглашённые дизайнеры Зугра Магомедова,

Оксана Шарипова, Роман Ятченко (SKYLERRO) и Ирина Абрамкина, а также ученицы Школы Юного Кутюрье: Камилла Сабецкая, Харченко Мария, Фёдорова Анастасия, Нуриманова Анна, Звездина Софья, Цицерова Виктория, Комиссарова Виктория, Дрига Татьяна, Чижикова Анастасия, Елизавета Нуриманова и другие.

«Сотрудничество BADIYAR FASHION GROUP с Союзом дизайнеров Москвы даёт большие перспективы, как дизайнерам Международной Лиги, так и дизайнерам Союза. Мы поздравляем Индиру Бадияр и BADIYAR FASHION GROUP с премьерой и вручаем Золотую статуэтку «За вклад в развитие моды и работу с молодежью» это большой труд, который Индира с достоинством и профессионализмом делает уже многие годы. Также мы вручаем Золотую статуэтку «За вклад в развитие моды» Ятченко Роману, основателю Арт фабрики спортивной одежды SKYLERRO. Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество и ждём всех в Союзе дизайнеров Москвы», отметил Андрей Чечеткин, исполнительный директор Союза Дизайнеров Москвы на презентации.

«Мы рады, что Летний Арт фестиваль «Диалог Искусств» в Музее Ар Деко стал полноценной профессиональной площадкой для встречи, взаимодействия, диалога и коллабораций дизайнеров и деятелей искусства», говорит Галина Мерзликина, директор фестиваля, в заключение презентации.

Презентация прошла в профессиональной дружественной атмосфере. Среди зрителей были Разита Мусаева, советник Президента Международной Ассоциации Исламского бизнеса, Альфия Гайфулина, директор по развитию и работе с регионами Ассоциации «Наследие и традиции», Инна Вольская, основатель Академии Инны Вольской и клуба «Привычки миллионеров», актёры и деятели искусства.

Ведущие мероприятия – финалистка проекта «Ты Супер» на НТВ Карина Исмаилова и актёр Детского Драматического театра «На Набережной»​ Даниял Гусамов.

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