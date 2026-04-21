1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

В рамках ММКФ состоялась премьера фильма «Чужой звонок»

создатели фильма чужой звонок на ммкф
Фото: пресс-служба «Студии РоЕл»

В рамках Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) состоялся премьерный показ фильма «Чужой звонок», созданный «Студией РоЕл» совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН», телеканалом НТВ и при поддержке Фонда кино.

Фильм представили зрителям киновед и член отборочной комиссии ММКФ Евгения Тирдатова, генеральный продюсер Студии РоЕл Елизавета Елистратова, генеральный директор Телекомпании НТВ Алексей Земский, актеры Аля Майер («Твоё сердце будет разбито», «Артек. Сквозь столетия»), Денис Косиков («Огненный мальчик», «На автомате»), Максим Сапрыкин («Твоё сердце будет разбито», «Гагарин. Первый в космосе») и Ксения Алферова («Дорога к дому», «На солнце, вдоль рядов кукурузы»), режиссер Светлана Белкина, сценарист Светлана Николаенко, автор повести «Чужой звонок» Екатерина Маркова и другие.

Сценарий ленты написан по мотивам одноименной повести, впервые опубликованной в журнале «Юность» в 1979 году. Сюжет разворачивается в начале нулевых. Юная Наташа разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь. Молодые люди влюбляются друг в друга. Спустя годы Наташа и Игорь сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. Эта встреча возвращает их память к той поре, в которой они были счастливы.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании фильма, в том числе Фонд кино и онлайн-кинотеатр «КИОН», без которых этого проекта не было бы. Также отдельное спасибо автору повести «Чужой звонок» Екатерине Марковой. Она создала потрясающее произведение, которое стало отправной точкой для создания нашего фильма. Это история о большой любви, мечтах и сожалениях, с которыми сталкивался каждый. И я надеюсь, что нам удалось передать весь этот спектр эмоций через экран», — говорит генеральный директор Телекомпании НТВ Алексей Земский.

Московский питчинг дебютантов назвал победителей

