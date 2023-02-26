В рамках проекта ЦДРА «В кругу друзей» состоялся благотворительный концерт

Департамент культуры Минобороны России, АО «Первый Канал», телеканал «Победа» и Центральный Дом Российской Армии в рамках проекта ЦДРА «В кругу друзей» организовали благотворительный концерт, зрителями которого стали военнослужащие-участники СВО и их семьи.

Перед ними выступили музыканты джазового коллектива под руководством Народного артиста России Даниила Крамера, заслуженный артист Республики Татарстан Сергей Галанин, Президент Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России, киноактёр и певец Александр Иншаков, фокусник-иллюзионист Сергей Листопад, актер театра и кино, поэт и певец Евгений Финадеев и группа «КИТ», Наталья Шальнева и детский театр танца «РЕЛАКС».

Целевые мероприятия «В кругу друзей» проводятся Центральным Домом Российской Армии уже более 20 лет. Благодаря им, ежегодно в период празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы в Великой Отечественной войне, более 5000 военнослужащих и членов их семей посещают столичные театры и концертные площадки.

В этом году военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, и их родные посетят Московский Губернский театр, Государственный академический Большой театр России, Центральный академическом театр Российской Армии, «Театр Олега Табакова», Московский академический театр сатиры и многие другие ведущие театры города Москвы.

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