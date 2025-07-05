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ДомойСанкт-ПетербургВ рамках VK Fest состоялись переговоры с автором хита Sigma boy

В рамках VK Fest состоялись переговоры с автором хита Sigma boy

editor
By editor
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vk-fest
Фото предоставлено пресс-службой Театра «Санктъ-Петербург Опера»

В рамках VK Лектория на VK Fest состоялась дискуссия «Петербург как культурный феномен». Мероприятие собрало ведущих представителей культурной сферы Северной столицы для обсуждения уникального статуса города и перспектив его развития. Модератором дискуссии выступила известная журналистка, общественный деятель и телеведущая Ксения Собчак.

В ходе часовой дискуссии эксперты обсудили широкий круг тем: от сохранения исторического наследия до современных тенденций в искусстве. Анна Ялова, директор ЦВЗ «Манеж», рассказала о новых проектах площадки. Мария Хорева, первая солистка Мариинского театра, развеяла мифы о балетной конкуренции. Кристина Березовская, совладелец KGallery, поделилась секретами успеха частной галереи. Особое внимание было уделено вопросам привлечения новой аудитории в музеи и театры, взаимодействия традиционных институций с digital-технологиями, а также перспективам развития культурного туризма.

Евгений Малыгин, директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера» поделился, что опера, вопреки стереотипам, переживает новый виток интереса со стороны публики. На вопрос Ксении Собчак об участии Шамана и солиста группы «Любэ» в оперном спектакле на музыку Игоря Матвиенко он сказал: «Я только за, когда такие эксперименты проходят на сцене. И тем более, насколько я знаю, Шаман — профильный певец, он окончил Гнесинку». Кроме того, Евгений Малыгин сообщил о переговорах и разработке творческой концепции с Михаилом Чертищевым, композитором и автором хита Sigma boy.

Город, основанный как «окно в Европу», продолжает оставаться культурной столицей мирового уровня, сохраняет статус центра искусства и привлекает миллионы туристов.

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